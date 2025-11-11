हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफरीदाबाद में जैश के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, J-K से जुड़े हैं तार, पुलिस ने कैसे बरामद किया 2900KG विस्फोटक?

फरीदाबाद में जैश के टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश, J-K से जुड़े हैं तार, पुलिस ने कैसे बरामद किया 2900KG विस्फोटक?

पुलिस ने अब तक करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है. अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता तो तबाही का मंजर कितना बड़ा होता? ये सोचकर ही रूह कांप जाएगी. 

By : सुशील कुमार पांडेय, एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 11 Nov 2025 12:00 AM (IST)
Preferred Sources

राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में पुलिस ने एक ऐसा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा है, जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया है. यह मॉड्यूल कश्मीर के कुछ डॉक्टरों से जुड़ा हुआ है, जो मेडिकल की आड़ में बड़ा धमाका करने की साजिश रच रहे थे. 

पुलिस ने अब तक करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया है. अगर ये विस्फोटक इस्तेमाल हो जाता, तो तबाही का मंजर कितना बड़ा होता? ये सोचकर ही रूह कांप जाएगी. 

कहां से बरामद हुआ विस्फोटक?

फरीदाबाद के फतेहपुर तगा और धौज गांव से ये सामान मिला है. पुलिस को यहां से 20 टाइमर, वॉकी-टॉकी, और असॉल्ट राइफलें भी मिली हैं. धौज गांव में आरोपी डॉक्टर ने एक मकान किराए पर ले रखा था. उसी कमरे से करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ. मकान एक मौलाना के नाम पर था, जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है.

एक गांव से मिला 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक

फतेहपुर तगा गांव से 2563 किलो संदिग्ध विस्फोटक और बरामद हुआ. पुलिस को इतना बारूद मिला कि उसे भरने के लिए ट्रक बुलाना पड़ा. आरोपी डॉक्टर का नाम डॉ. मुजम्मिल शकील है. वो फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी में मेडिकल टीचर भी था. इससे पहले यूपी के सहारनपुर से डॉ. आदिल अहमद डार को पकड़ा गया था. दोनों कश्मीरी डॉक्टर एक बड़े आतंकी नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं. 

जांच में पता चला है कि एक तीसरा डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर दो महीने पहले दुबई भाग गया. पुलिस को शक है कि वो अब पाकिस्तान या अफगानिस्तान में छिपा है. इस पूरे मॉड्यूल में लखनऊ की एक लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम भी सामने आया है. शाहीन की कार से राइफल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. सूत्रों के मुतबिक डॉक्टर मुजम्मिल उसी कार का इस्तेमाल करता था. 

पुलिस ने क्या बताया?

फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने बताया कि बरामद किया गया पदार्थ RDX नहीं, बल्कि अमोनियम नाइट्रेट है. ये भी उतना ही खतरनाक और विस्फोटक माना जाता है. आरोपियों के कमरे से 83 कारतूस, एक पिस्तौल और दो मैगजीन भी बरामद हुईं. यहां तक कि पुलिस को आठ बड़े सूटकेस और चार छोटे बैग भी मिले हैं, जिनमें विस्फोटक भरा था. 

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इनका निशाना कौन-सा शहर था. फरीदाबाद और जम्मू-कश्मीर पुलिस की टीम पिछले 15 दिनों से इस पर काम कर रही थी. अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें डॉक्टर, मौलवी और सहयोगी शामिल हैं. 

सुरक्षा एजेंसियां इस मॉड्यूल को हाल के सालों का सबसे बड़ा आतंकी जाल मान रही हैं. पुलिस का कहना है कि फिलहाल कई अहम जानकारी गुप्त रखी जा रही है. इतना तय है कि अगर समय रहते ये मॉड्यूल न पकड़ा जाता, तो देश में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता था.

कौन है डॉक्टर मुजम्मिल?

डॉ. मुजम्मिल पिछले साढ़े साल से फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी में नौकरी कर रहा था और यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही डॉक्टर्स क्वार्टर्स में रहता था. डॉ मुजम्मिल जनरल फिजिशियन था. जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में डॉक्टर मुजम्मिल को 9 दिन पहले गिरफ्तार किया गया.  

मुजम्मिल कि निशानदेही से अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस से महज़ 500 मीटर की दूरी मौजूद धौज गांव के एक घर से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया. डॉ मुजम्मिल के धौज गांव वाले कमरे से पुलिस ने वॉकी टॉकी 20 टाइमर 20 बैटरी और घड़ी बरामद की है. 

इसके अलावा कुछ केमिकल भी पुलिस ने बरामद किया है. विस्फोटक के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल के पास से एक स्विफ्ट कार बरामद की. इस कार से एक एसॉल्ट राइफल 83 गोलियां दो मैगजीन एक पिस्टल पिस्टल के कुछ जिंदा कारतूस दो खाली खोखे और पिस्तौल की एक मैगजीन बरामद की है. 

डॉ मुजम्मिल की निशानदेही पर फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव के एक घर के कमरे से पुलिस ने 2563 किलोग्राम संदिग्ध विस्फोटक बरामद किया है, जो शुरुआती जांच में देखने में अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है.  

फतेहपुर तगा वाला घर हाफिज इश्तियाक नाम के शख्स का है. हाफिज इश्तियाक धौज गांव की मस्जिद का मौलाना है. पुलिस ने हाफिज इश्तियाक को भी हिरासत में लिया हुआ है और उससे पूछताछ कर रही है. डॉ मुजम्मिल के पास से जो स्विफ्ट कार बरामद हुई है. अलफलाह यूनिवर्सिटी की डॉक्टर शाहीन शाहिद की है. डॉक्टर शाहीन शाहिद को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. डॉक्टर शाहीन शाहिद लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है. पुलिस शाहीन शाहिद से पूछताछ कर रही है.

क्या चाहती है पुलिस?

दरअसल पुलिस यह जानना चाहती है कि डॉ मुजम्मिल और शाहीन शाहिद कब से एक दूसरे के संपर्क में है साथ ही डॉक्टर मुजम्मिल शाहिद की गाड़ी का इस्तेमाल कब से कर रहा था.  डॉक्टर आदिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस टेरर नेटवर्क में गिरफ्तार किया है.  

दरअसल डॉक्टर आदिल जीएमसी यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में रेजीडेंट डॉक्टर था. दरअसल डॉक्टर अदिल ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद से जुड़े कुछ पोस्टर कश्मीर में चिपकाए थे, जिसका सीसीटीवी जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ लगा था. 

जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस सीसीटीवी की जांच की तो पता चला कि पोस्टर चिपकाने वाला शख्स कोई और नहीं जीएमसी का डॉक्टर आदिल है.  

जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम डॉ आदिल के घर कुलगाम में पहुंची तो डॉक्टर आदिल अपने घर पर मौजूद नहीं था. इसके बाद परिवार वालों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला की डॉक्टर आदिल सहारनपुर में एक शादी अटेंड करने के लिए गया हुआ है. इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम सहारनपुर पहुंची और डॉ आदिल को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया.

Published at : 11 Nov 2025 12:00 AM (IST)
Tags :
Faridabad Jaish E Mohammad NIA  Jammu Kashmir Police Terror Module Dr. Muzammil Dr Shaheen Hayrana Terror Module Busted In Faridabad
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: धमाके वाली जगह पहुंचे गृहमंत्री Amit Shah
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं..लाल किले ब्लास्ट का भयावह मंजर!
Delhi Red Fort Blast: लाल किला ब्लास्ट के बाद अब कैसा है वहां का मंजर?
Delhi Red Fort Blast: लाल किले के पास धमाके में बढ़ा मौत का आंकड़ा
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किले के पास धमाका, 3 गाड़ियों में लगी आग
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
दिल्ली कार धमाके की ब्रिटेन-अमेरिका से लेकर दुनियाभर में चर्चा, जानें पाकिस्तान की मीडिया ने क्या लिखा?
बिहार
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
जीतन राम मांझी से लेकर सम्राट चौधरी और खेसारी लाल यादव तक… दिल्ली धमाके पर किसने क्या कहा?
बॉलीवुड
Box Office: 710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
710 करोड़ कमाने वाली फिल्म को 'हक' ने इंडिया में पछाड़ा! थामा-दीवानियत ने बटोरे इतने नोट
इंडिया
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
आग की लपटें, चारों ओर धुआं ही धुआं, गाड़ियों के उड़े परखच्चे... लालकिले के पास धमाके के बाद सामने आए वीडियो
क्रिकेट
Delhi Bomb Blast: दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्रिकेट मैच पर मंडराया खतरा? लाल किले के पास स्टेडियम की बढ़ी सुरक्षा
इंडिया
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
दिल्ली में लालकिले के बाहर हुए ब्लास्ट में 11 की मौत, राहुल गांधी बोले- हम पीड़ित परिवारों के साथ...
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
जनरल नॉलेज
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
किसी ब्लास्ट के बाद कैसे काम करती हैं सुरक्षा एजेंसियां, शुरू से लेकर आखिरी तक क्या होता है सुरक्षा प्रोटोकाल?
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget