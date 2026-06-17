हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती

Telegram Ban: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: आशुतोष सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 12:50 PM (IST)
Preferred Sources

NEET-UG 2026 री-एग्जाम से पहले मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का मामला अब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. टेलीग्राम ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. बुधवार को इस मामले की सुनवाई होनी है. सरकार का कहना है कि यह कदम परीक्षा में नकल, फर्जी पेपर लीक के दावों और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है.

आज होगी दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई
टेलीग्राम की ओर से दायर याचिका का उल्लेख जस्टिस तेजस करिया की अदालत में किया गया, जिसके बाद उन्होंने बुधवार को ही मामले की सुनवाई के लिए सहमति दे दी. कंपनी का कहना है कि ऐप पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध उचित नहीं है.

क्यों लगाया गया टेलीग्राम पर बैन?
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की सिफारिश पर 22 जून तक टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी है. यह प्रतिबंध 21 जून को होने वाले NEET-UG री-एग्जाम और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा. सरकार का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैल रहे फर्जी पेपर लीक और गलत सूचनाओं को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया.

IT एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत यह आदेश जारी किया. यह फैसला NTA और उच्च शिक्षा विभाग की सिफारिशों के बाद लिया गया.

3 मई की परीक्षा रद्द होने के बाद री-एग्जाम
3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी. इसके बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया. NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष कराने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'हम किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं होने देंगे और परीक्षा बिना किसी अनियमितता के संपन्न कराई जाएगी.'

फर्जी पेपर लीक के दावों से फैली थी चिंता
NTA ने साफ किया कि यह कार्रवाई किसी वास्तविक पेपर लीक की वजह से नहीं की गई है. एजेंसी के मुताबिक सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज, अफवाहें और ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे छात्रों और अभिभावकों में डर और भ्रम फैल रहा था.

टेलीग्राम चैनलों पर लाखों रुपये की ठगी का आरोप
NTA के अनुसार, 'PAPER LEAKED NEET', 'Re-NEET 2026', 'Private Mafia' और 'REE NEET MAFIAA' जैसे टेलीग्राम चैनल छात्रों और उनके परिवारों से हजारों से लेकर लाखों रुपये तक की मांग कर रहे थे. ये चैनल झूठा दावा कर रहे थे कि उनके पास परीक्षा का पेपर मौजूद है.

पेपर लीक का दावा पूरी तरह फर्जी: NTA
एजेंसी ने दोहराया कि परीक्षा का प्रश्नपत्र पूरी तरह सुरक्षित व्यवस्था में रखा जाता है और परीक्षा से पहले किसी के पास नहीं पहुंच सकता. ऐसे सभी दावों को NTA ने पूरी तरह फर्जी और भ्रामक बताया है.

पहले हटाए गए चैनल, फिर लगाया गया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध
NTA के मुताबिक, पहले भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की मदद से कई चैनलों और ग्रुप्स को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं मिले. इसके बाद सरकार ने इसे 'आखिरी विकल्प' मानते हुए पूरे प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया.

मैसेज एडिट फीचर पर भी लगी रोक
सरकार ने टेलीग्राम को भारत में 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए मैसेज को एडिट करने वाला फीचर भी बंद करने का निर्देश दिया है. NTA का कहना है कि हाल की परीक्षाओं में इस फीचर का गलत इस्तेमाल कर फर्जी पेपर लीक के सबूत तैयार किए जा रहे थे.

कैसे होता था फर्जी पेपर लीक का खेल?
एजेंसी के मुताबिक, टेलीग्राम पर एडमिन पुराने पोस्ट और उनके साथ जुड़े PDF जैसे दस्तावेज बाद में भी एडिट कर सकते हैं, जबकि पोस्ट का पुराना टाइमस्टैम्प वही रहता है. इसका फायदा उठाकर परीक्षा खत्म होने के बाद असली प्रश्नपत्र जोड़ दिया जाता था और फिर स्क्रीनशॉट दिखाकर दावा किया जाता था कि पेपर पहले ही लीक हो गया था.

Published at : 17 Jun 2026 12:21 PM (IST)
Tags :
NEET UG DelhI High Court Telegram Ban
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती
NEET-UG री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार के फैसले को प्लेटफॉर्म ने दी चुनौती
इंडिया
22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
22 लाख छात्र क्यों दें दोबारा एग्जाम? NEET UG परीक्षा को लेकर नई याचिका, CJI सूर्यकांत ने सुनते ही दिया ये जवाब
इंडिया
ममता की TMC के बाद अब उद्धव की शिवसेना टूटी, 9 में से 6 सांसद हुए अलग, संसद में कितनी मजबूत हो जाएगी BJP?
ममता की TMC के बाद अब उद्धव की शिवसेना टूटी, 9 में से 6 सांसद हुए अलग, संसद में कितनी मजबूत हो जाएगी BJP?
इंडिया
1600 करोड़ के कोयला घोटाले में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लिखा पत्र, CM रेवंत रेड्डी से कर डाली ये मांग
कोयला घोटाले में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने लिखा पत्र, CM रेवंत रेड्डी से कर डाली ये मांग
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: काले जादू का जाल... आबरू पर हाथ !' | MP News
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: 19 जून की पीस डील सिर्फ एक छलावा है?
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: ऑपरेशन 'टाइगर' vs ऑपरेशन 'वुल्फ'! | Uddhav Thackeray
Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 Summit Viral Video: G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
G7 में जेलेंस्की करने लगे मेलोनी को Kiss, असहज हुईं इटली की पीएम? VIDEO वायरल
इंडिया
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
TMC के नाम को नजरअंदाज कैसे किया... नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत की नियुक्ति पर HC ने स्पीकर से पूछे तीखे सवाल
स्पोर्ट्स
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
ARG vs ALG Highlights: गोल, गोल, गोल... मेसी की शानदार हैट्रिक, अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से रौंदा
बॉलीवुड
'दिल तो पागल है' में काजोल-मनीषा ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, करिश्मा कपूर का खुलासा, चौंकाने वाली वजह भी बताई
'दिल तो पागल है' में कई एक्ट्रेसेस ने ठुकरा दिया था 'निशा' का किरदार, चौंका देगी वजह
विश्व
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
ट्रेड डील, ईरान वॉर और एनर्जी... 16 महीने बाद आज होगी PM मोदी और ट्रंप की मीटिंग, क्या होगा एजेंडा?
Parenting
Child Prefers To Be Alone: क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
क्या आपका बच्चा भी पसंद करता है रूम में अकेले रहना, तुरंत करें ये 5 काम वरना...
एग्रीकल्चर
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
क्या है दो तल्ला खेती? एक ही बार 3 से 5 गुना मुनाफा कमा सकते हैं किसान भाई
ट्रेंडिंग
ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर
ये तो लेने के देने पड़ गए! चूसा हुआ आम कहते थे लोग तो शख्स ने खा ली 1.26 लाख की गोलियां, गुब्बारा बन गया शरीर
ABP NEWS
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
पुलिस ने 'पुष्प गैंग' पर लाठियां चलाईं, उन्हें खदेड़े जाने का वीडियो वायरल हो गया!
ABP NEWS
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
क्या राहुल गांधी छात्रों से बातचीत नहीं करेंगे? राजस्थान में पोस्टर हटाए गए!
ABP NEWS
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
यह खानवा धोखेबाज़ है, वह घोटाला करने के लिए यूपी से बिहार तक आया!
ABP NEWS
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
अस्पताल के अंदर ही—डॉक्टर बिना साबुन या डिटर्जेंट के हाथ धो रहे हैं! यहाँ क्या हो रहा है?
ABP NEWS
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
सुरक्षा बलों ने जहांगीर खान के गिरोह पर लाठीचार्ज किया, तालाब में कूदकर भाग गए!
Embed widget