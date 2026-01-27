Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना में सात नगर निगमों और 116 नगर पालिकाओं के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) ने मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि मतदान 11 फरवरी, 2026 को होगा.

इस बार चुनाव में 52.43 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की जगह पारंपरिक तरीके से बैलेट पेपर पर वोट डाले जाएंगे. मतगणना 13 फरवरी को होगी, जबकि मेयर और अध्यक्ष पदों के चुनाव 16 फरवरी, 2026 को आयोजित किए जाएंगे.

राज्य चुनाव आयुक्त ने जारी किया इलेक्शन शेड्यूल

राज्य निर्वाचन आयुक्त आई. रानी कुमुदिनी ने चुनाव अनुसूची जारी करते हुए विस्तृत जानकारी दी. उनके मुताबिक, अभ्यर्थी बुधवार (28 जनवरी, 2026) से नामांकन दाखिल कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि शुक्रवार (30 जनवरी, 2026) निर्धारित की गई है. नामांकन पत्रों की जांच के बाद शनिवार (31 जनवरी, 2026) को वैध नामांकनों की सूची प्रकाशित की जाएगी. उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख अगले हफ्ते मंगलवार (3 फरवरी, 2026) है और इसी दिन अंतिम उम्मीदवारों की सूची भी जारी होगी.

राज्य में पुरुष से ज्यादा महिला वोटरों की संख्या

आयोग के मुताबिक, 2,996 वार्डों में चुनाव होंगे और मतदान के लिए कुल 8,203 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए 16,031 बैलेट बॉक्स की व्यवस्था की गई है. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 137 स्ट्रांग रूम और 136 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं.

दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है. कुल 52.43 लाख मतदाताओं में से 26.80 लाख महिलाएं और 25.62 लाख पुरुष मतदाता हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है.

निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होगा चुनावः आयोग

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटों की गिनती 13 फरवरी, 2026 को सुबह से शुरू होगी और जल्द से जल्द परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. इसके ठीक तीन दिन बाद, 16 फरवरी को नगर निकायों में पार्षदों की ओर से मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा. आयोग ने यह भी आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं.

