Ladakh Avalanche: लद्दाख में कुदरत का कहर, एवलॉन्च में 7 लोगों की मौत, श्रीनगर-लेह हाईवे बंद
Ladakh Avalanche: अधिकारियों ने कहा कि हिमस्खलन के कारण लेह-श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुकी है. तीन से चार गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं. इससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया है.
लद्दाख के जोजिला पास में जीरो पॉइंट के नजदीक शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को भयानक हिमस्खलन हुआ. अधिकारियों ने कहा कि इस हिमस्खलन की घटना में कई गाड़ियां यात्रियों समेत बर्फ के ढेर और मलबे के नीचे दब गई, जिसमें 7 लोगों की जान भी जा चुकी है.
जम्मू और कश्मीर पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी IANS से बातचीत में पुष्टि करते हुए कहा कि शुक्रवार (27 मार्च, 2026) को दोपहर में जोजिला पास में भयानक हिमस्खलन में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और पांच अन्य लोग घायल हुए हैं. उन्होंने कहा कि हिमस्खलन के बाद बचाव अभियान तेजी से जारी है. यह भी कहा जा रहा कि हिमस्खलन के कारण जान गंवाने वालों में एक बच्चा और एक महिला समेत लद्दाख का एक स्थानीय निवासी भी शामिल है.
केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट कर जताया दुख
Union Minister Dr Jitendra Singh says, "Saddened to learn about the tragic death of 7 persons and injuries to 5 after avalanche hit the vehicle at Zojila pass. My sincere condolences to the bereaved families. All required assistance being provided to the injured." pic.twitter.com/tdUfQJKwJa— ANI (@ANI) March 27, 2026
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार (27 मार्च, 2026) की रात 8:13 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने जोजिला पास में मरने वाले 7 लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हुए दुख जताया. उन्होंने कहा कि जोजिला पास में हुए हिमस्खलन में 7 लोगों की मौत और 5 लोगों के घायल होने की खबर सुनकर दुखी हूं. मेरी संवेदनाएं मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ हैं. सभी घायलों को जरूरी इलाज मुहैया कराई जा रही है.
हिमस्खलन से लेह-श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद
🚨Breaking-— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 27, 2026
India- A small avalanche struck vehicles near Deyal Slade on the #Srinagar-#Ladakh National Highway at #Zojila Pass.
Police sources: 6 dead, 1 missing while 5 are injured. Most of the victims are Leh residents.#breaking #Avalanche pic.twitter.com/pUEVXrW8UN
अधिकारियों ने कहा कि हिमस्खलन के कारण लेह-श्रीनगर हाईवे पूरी तरह से बंद हो चुकी है. तीन से चार गाड़ियां बर्फ के नीचे दब गई हैं. इससे सड़क पर यातायात बाधित हो गया है. यह 434 किलोमीटर लंबा हाईवे सामरिक रूप से भी काफी ज्यादा अहम है. इसके बाद संबंधित विभाग के अधिकारी राहत और बचाव के साथ भारी मशीनों के जरिए सड़क से बर्फ हटाने के काम में जुटे हैं, ताकि रास्ते में फंसी अन्य गाड़ियों की आवाजाही बाधित न हो और यातायात बहाल हो सके.
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Source: IOCL