आपस में भिड़े 'माननीय', BRS विधायक से कांग्रेस सांसद बोले- तू है कौन, आखिर में क्यों हुआ बवाल
तेलंगाना के जोगुलांबा गद्वाल जिले में नारियल फोड़ने के अधिकार को लेकर कांग्रेस सांसद मल्लू रवि और बीआरएस विधायक विजयुडु के बीच जंग छिड़ गई.
तेलंगाना के जोगुलांबा गद्वाल जिले के वड्डेपल्ली मंडल में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान प्रोटोकॉल विवाद देखने को मिला. इस दौरान नेताओं के बीच आपस में लड़ाई हो गई. कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने अलंपूर के BRS विधायक विजयुडु पर प्रोटोकॉल विवाद को लेकर आक्रोश दिखाते हुए हमला बोल दिया.
क्या है पूरा मामला
दरअसल ये पूरा विवाद नारियल फोड़ने के अधिकार को लेकर शुरू हुआ, जिसमें सांसद ने विधायक को ‘तू कौन है’ कहकर धमकाया. इतना ही नहीं कांग्रेस सांसद ने बीआरएस विधायक को धक्का मारने का भी प्रयास किया. ये घटना मंगलवार को वड्डेपल्ली मंडल के पैपाड गांव में घटी, जहां सीसी रोड निर्माण कार्यों के लिए शिलान्यास समारोह आयोजित किया गया था.
इस कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद मल्लू रवि, BRS विधायक विजयुडु और पूर्व विधायक संपत कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए थे. समारोह के दौरान जब सांसद रवि ने नारियल फोड़ा तो उसके तुरंत बाद मंडल के एक पूर्व मार्केट कमेटी चेयरमैन ने भी नारियल तोड़ने की कोशिश की.
इस पर अलंपूर विधायक विजयुडु ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बिना प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति के साथ नारियल कैसे फोड़ा जा सकता है? विधायक के इस सवाल पर सांसद मल्लू रवि इतने भड़क गए कि उन्होंने अपना आपा खो दिया. उन्होंने विधायक पर चिल्लाते हुए कहा, "एवड़ा रा నువ్వు!" तू होता कौन है! और उन पर हमला बोल दिया. मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने किसी तरह स्थिति को संभाला, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम वीडियो में कैद हो गया.
नेताओं में प्रोटोकॉल की जंग
इस घटना के बाद BRS नेताओं ने कांग्रेस सांसद पर जमकर निशाना साधा है. BRS का आरोप है कि मल्लू रवि सांसद बनने के बाद से क्षेत्र में समूह राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं और जातीय विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं. यह पूरा मामला अब राजनीतिक तूफान बनता जा रहा है, जहां विकास कार्यों की जगह नेताओं में अहंकार और प्रोटोकॉल की जंग देखने को मिल रही है.
ये भी पढ़ें
यूएस टैरिफ के बीच भारत को क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट फरीद जकारिया की बड़ी सलाह
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL