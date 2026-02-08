तेलंगाना के मेदक जिले में शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां अचानक बंदरों का एक आक्रामक झुंड कैंपस के अंदर घुस आया और छात्रों पर हमला कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे डर के मारे छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं और परिसर में अफरा-तफरी मची हुई है.

छात्रों में दहशत का माहौल

हादसे का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे ही छात्र कॉरिडोर या खुले स्थान में पहुंचे, बंदरों ने उन पर झपट्टा मारना शुरू कर दिया. कुछ छात्र तो इतने डर गए कि वे अपना सामान छोड़कर भागने लगे. हालांकि इस हमले में अभी तक किसी छात्र को गंभीर चोट की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन छात्रों में इस घटना के बाद भारी दहशत का माहौल है.

तेलंगाना में बंदरों का आतंक

दरअसल, यह पहली बार नहीं है जब तेलंगाना में बंदरों का आतंक देखने को मिला है. पिछले कुछ महीनों में हैदराबाद और आसपास के जिलों से कई ऐसी खबरें आ चुकी हैं जहां बंदरों ने लोगों को निशाना बनाया है. शहरीकरण और जंगलों का सिकुड़ना इन जानवरों को आबादी वाले इलाकों में खींच ला रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग इस समस्या पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से अब यह सिलसिला स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंच गया है.

वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है. छात्रों और अभिभावकों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि अगर जल्द ही इन बंदरों को पकड़कर जंगलों में छोड़ा नहीं गया तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है. फिलहाल यह वीडियो इस बात का प्रमाण है कि इंसान-जानवर संघर्ष अब एक गंभीर मुद्दा बन चुका है.

