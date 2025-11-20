हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Bus Accident: NH-44 पर 40 यात्रियों को लेकर जा रही बस और एसिड टैंकर की भिड़ंत, भयानक हादसे के बाद ऐसे बची पैसेंजर्स की जान

Telangana Bus Accident: NH-44 पर 40 यात्रियों को लेकर जा रही बस और एसिड टैंकर की भिड़ंत, भयानक हादसे के बाद ऐसे बची पैसेंजर्स की जान

तेलंगाना के महबूबनगर जिले में NH-44 पर जगन ट्रैवल्स की बस एसिड टैंकर से टकरा गई. केमिकल रिसाव के बाद घना धुआं फैलने से यात्री इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकाले गए.

By : मोहसिन अली | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 Nov 2025 11:09 AM (IST)
Preferred Sources

तेलंगाना स्थित महबूबनगर जिले के जडचेर्ला मंडल में माचारम के पास एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें  NH-44 पर जगन ट्रेवल्स की निजी बस ने एसिड टैंकर को टक्कर मार दी. टैंकर में मौजूद खतरनाक केमिकल्स के रिसाव के कारण घना धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. हालात को देखते हुए यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बस से बाहर निकलना पड़ा, जिससे वे एक बड़े हादसे की चपेट में आने से बच गए.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंची और टैंकर में मौजूद हाइड्रो फ्लोरिक एसिड को खाली करने का काम शुरू कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यह एसिड अत्यधिक खतरनाक है और इसके संपर्क में आने से गंभीर चोटें आ सकती हैं. टैंकर को सुरक्षित रूप से खाली करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि टैंकर से एसिड का रिसाव शुरू हो गया. घटना के तुरंत बाद बस चालक और परिचालक ने तुरंत यात्रियों को शांत कराया और इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमास करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण
स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया. यातायात को दूसरे रास्ते से डायवर्ट कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है कि यह हादसा कैसे हुआ. NH-44 पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन एसिड टैंकर से टकराने वाली यह घटना चिंताजनक है. बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश यात्री बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे. कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस ने बस चालक और टैंकर चालक दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

ये भी पढ़ें: Nitish Kumar 10th Oath Ceremony: तो क्या सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे नीतीश कुमार, जानें

Published at : 20 Nov 2025 11:08 AM (IST)
Tags :
Hyderabad Accident TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रिमंडल का विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रिमंडल का विस्तार
विश्व
US Tariffs: भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले था अमेरिका... ट्रंप ने ट्रेड को लेकर किया बड़ा खुलासा
US Tariffs: भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले था अमेरिका... ट्रंप ने ट्रेड को लेकर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
Advertisement

वीडियोज

Bihar New Govt: नई सरकार में कौन कौन बनेगा मंत्री...ये रही पूरी जानकारी! | Nitish Kumar | JDU | NDA
Bihar Politics: Nitish ही होंगे बिहार के अब भी सीएम! Chitra Tripathi | KBM | NDA | JDU | RJD |
Bihar New Govt: अब कोई संशय नहीं अबकी बार भी नीतीशे कुमार | Bihar Oath Ceremony | NDA
Al-Falah University का काला सच, जिसको सुनकर हैरान हो जाएंगे आप,अब तक का सबसे बड़ी साजिश का खुलासा?
BJP का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन, वरिष्ठ नेताओं से लेकर महिला चेहरे तक पर चर्चा ? देखिए |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
घर, जमीन, गाड़ियां... नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की कुल संपत्ति कितनी? जानें कौन ज्यादा अमीर
बिहार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रिमंडल का विस्तार
नीतीश कुमार आज बनाएंगे सरकार, बिहार में 14 जनवरी के बाद होगा नए मंत्रिमंडल का विस्तार
विश्व
US Tariffs: भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले था अमेरिका... ट्रंप ने ट्रेड को लेकर किया बड़ा खुलासा
US Tariffs: भारत पर 350 प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले था अमेरिका... ट्रंप ने ट्रेड को लेकर किया बड़ा खुलासा
क्रिकेट
IPL Record: आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
आईपीएल में सबसे ज्यादा शिकार करने वाले 5 विकेटकीपर कौन, पहले नंबर के खिलाड़ी ने किया है 201 डिसमिसल
बॉलीवुड
De De Pyaar De 2 BO Day 6: ‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
‘दे दे प्यार दे 2’ हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
IB MTS Recruitment 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
इंटेलिजेंस ब्यूरो में 362 पदों पर निकली भर्ती, 22 नवंबर से शुरू होंगे फॉर्म, कैसे करें आवेदन?
जनरल नॉलेज
E-Passport India: पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
पुराने पासपोर्ट से कितना एडवांस होगा ई-पासपोर्ट? जानें इसकी खासियत
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget