तेलंगाना स्थित महबूबनगर जिले के जडचेर्ला मंडल में माचारम के पास एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जिसमें NH-44 पर जगन ट्रेवल्स की निजी बस ने एसिड टैंकर को टक्कर मार दी. टैंकर में मौजूद खतरनाक केमिकल्स के रिसाव के कारण घना धुआं फैल गया, जिससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई. हालात को देखते हुए यात्रियों को इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बस से बाहर निकलना पड़ा, जिससे वे एक बड़े हादसे की चपेट में आने से बच गए.

घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन दल की टीमें पहुंची और टैंकर में मौजूद हाइड्रो फ्लोरिक एसिड को खाली करने का काम शुरू कर दिया. अधिकारियों के मुताबिक, यह एसिड अत्यधिक खतरनाक है और इसके संपर्क में आने से गंभीर चोटें आ सकती हैं. टैंकर को सुरक्षित रूप से खाली करने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है. चश्मदीदों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि टैंकर से एसिड का रिसाव शुरू हो गया. घटना के तुरंत बाद बस चालक और परिचालक ने तुरंत यात्रियों को शांत कराया और इमरजेंसी एग्जिट का इस्तेमास करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला.

राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण

स्थानीय प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया. यातायात को दूसरे रास्ते से डायवर्ट कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है कि यह हादसा कैसे हुआ. NH-44 पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन एसिड टैंकर से टकराने वाली यह घटना चिंताजनक है. बस में करीब 40 यात्री सवार थे, जिनमें से अधिकांश यात्री बिना किसी गंभीर चोट के सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे. कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जिनका उपचार नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है. पुलिस ने बस चालक और टैंकर चालक दोनों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है.

