जगतार सिंह तारा को जालंधर कोर्ट ने किया बरी, 16 साल पुराने मामले में मिली राहत

बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जगतार सिंह तारा को एक मामले में जालंधर कोर्ट ने बरी कर दिया है. गैरकानूनी गतिविधियों को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत साल 2009 में जगतार सिंह तारा के खिलाफ थाना भोगपुर में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उसे बरी कर दिया गया है. इस मामले में मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को जगतार सिंह तारा की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी हुई.

अतिरिक्त जिलाधिकारी और सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार बेरी की अदालत में आरोप साबित न होने पर जगतार सिंह को बरी करने का आदेश दिया गया है. जगतार सिंह की तरफ से एडवोकेट एसकेएस हुंदल पेश हुए. कोर्ट में सुनवाई समाप्त होने के बाद उन्होंने जगतार तारा के बरी होने के बारे में जानकारी दी.

28 सिंतबर 2009 में यह केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने आरोप लगाए थे कि अवैध तरीके से जगतार सिंह तारा ने कुछ फंडिंग की थी. इस फंडिंग में शामिल लोगों को जेल भेजा गया था. जगतार सिंह तारा के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रीवेंशन एक्ट) (UAPA) के सेक्शन 17, 18, 20 और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. जगतार सिंह तारा इस वक्त पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.

बेअंत सिंह की हत्या के मामले में जगतार सिंह मुख्य आरोपियों में शामिल था. तारा के साथ जगतार सिंह हवारा, परमजीत सिंह भ्यौरा भी शामिल थे, इन्होंने एक साथ मिलकर बुड़ैल जेल भी तोड़ी थी.

आरोपियों ने बैरक में टॉयलेट सीट को उखाड़कर अंदर ही 94 फीट लंबी सुरंग खोद दी थी. इस सुरंग में एक समय में एक ही व्यक्ति जा सकता था. मिट्टी यहां-वहां न गिरे इसलिए सुरंग खोदते समय आरोपी साथ-साथ मिट्टी का लेप कर देते थे. सुरंग बुड़ैल जेल की दीवार तक खोदी गई थी, जहां तक पहुंचने के बाद आरोपी दीवार फांदकर भागे थे.

