तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में प्रकृति और मानव के बीच बढ़ते टकराव का एक रोमांचक और डरावना वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिले के मेंगारम (Mangaram) और कोट्टल वन क्षेत्र के पास एक तेंदुए (Leopard) को मुख्य सड़क पर बेखौफ घूमते देखा गया. इस घटना ने न केवल राहगीरों के रोंगटे खड़े कर दिए, बल्कि वन विभाग की सुरक्षा तैयारियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं.

घटना उस समय की है जब एक कार सवार इस वन क्षेत्र से गुजर रहा था. अचानक सड़क के बीचों-बीच एक विशालकाय तेंदुए को देखकर ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए. तेंदुए ने भागने के बजाय कुछ देर सड़क पर ही टहलना जारी रखा, जिसे वाहन के अंदर बैठे व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तेंदुआ इंसानों की मौजूदगी से जरा भी विचलित नहीं हुआ और अपनी शाही चाल में सड़क पार कर फिर से झाड़ियों में गायब हो गया.

आसपास के गांवों में भारी दहशत

इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मेंगारम, कोट्टल और येलारेड्डी मंडल के आसपास के गांवों में भारी दहशत है. स्थानीय किसानों और चरवाहों का कहना है कि शाम ढलते ही अब वे खेतों में जाने से कतरा रहे हैं. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में जंगली जानवरों के रिहायशी इलाकों के करीब आने की घटनाएं बढ़ी हैं, जिससे मवेशियों पर हमले का खतरा बढ़ गया है.

स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह

वन विभाग के अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अधिकारियों का कहना है कि यह क्षेत्र तेंदुए का प्राकृतिक आवास है, इसलिए यात्रियों को इस मार्ग पर रात के समय वाहन नहीं रोकने और खिड़कियां बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग अब तेंदुए की आवाजाही पर नजर रखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाने की योजना बना रहा है.

