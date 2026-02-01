फोन टैपिंग मामले में SIT की बड़ी कार्रवाई, तेलंगाना के पूर्व CM केसीआर से उनके आवास पर पूछताछ

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (KCR) के लिए आज एक महत्वपूर्ण और तनावभरा दिन है. फोन टैपिंग मामले में विशेष जांच दल (SIT) ने आज उनके हैदराबाद स्थित आवास पर पहुंचकर उनसे आमने-सामने कड़ी पूछताछ शुरू कर दी है. यह कार्रवाई तब हो रही है जब राज्य में सियासी गहमागहमी चरम पर है और पिछली सरकार के कामकाज पर सवाल उठ रहे हैं.

जांच एजेंसी द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने की अपील

जानकारी के मुताबिक, SIT के वरिष्ठ अधिकारी विजय कुमार, वेंकटगिरी, नारायण रेड्डी, श्रीधर और केएस राव आज सुबह ही एर्रागड्डा स्थित KCR के घर नंदीनगर पहुंच गए. जांच एजेंसी ने पूछताछ के दौरान पारदर्शिता बनाए रखने के लिए उनके वकील रामचंद्र राव और एक अन्य सहयोगी को भी साथ रहने की इजाजत दी है. यह पूछताछ इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले KCR के बेटे और बीआरएस नेता केटीआर (KTR), हरीश राव, संतोष और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इस केस में पहले ही पूछताछ का सामना करना पड़ चुका है.

बीआरएस सरकार ने दिए थे जांच के आदेश

इस पूरे मामले की बात करें तो, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बनने के बाद पिछली बीआरएस सरकार द्वारा कथित तौर पर की गई फोन टैपिंग की जांच का आदेश दिया गया था. आरोप हैं कि पिछली सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर नजर रखने के लिए आईबी और पुलिस की मदद से फोन टैप किए थे. इस मामले में पूर्व इंटेलिजेंस चीफ प्रभाकर राव फरार चल रहे हैं, जिससे जांच की गंभीरता और बढ़ जाती है.

KCR के आवास पर कड़ी सुरक्षा

वर्तमान में KCR के आवास पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यह पहली बार है जब तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री अपने ही शासनकाल के किसी फैसले को लेकर इतनी लंबी पूछताछ का सामना कर रहे हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि SIT की यह पूछताछ आगे क्या नए खुलासे लेकर आती है और क्या इसका असर राज्य की सियासत पर पड़ता है.