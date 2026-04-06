शादी के जोड़े में दी जान: दूल्हा बनने से कुछ घंटे पहले फंदे पर लटका युवक, हैदराबाद में सनसनी

Telangana News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के केपीएचबी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां शादी से कुछ घंटे पहले ही एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के निवासी वनमाला लोकेश के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ समय से चिंतल गणेश नगर में रह रहा था.

पुलिस के दी गई जानकारी के मुताबिक, अनंतपुर जिले के रहने वाले वनमाला लोकेश पिछले कुछ समय से चिंतल गणेश नगर में रह रहे थे. इस दौरान उनकी मुलाकात गंडीमैसम्मा में हेटेरो फार्मा कंपनी में काम करने वाली अंबिका नाम की एक लड़की से दो साल पहले हुई थी, जिसके बाद उनकी जान-पहचान प्यार में बदल गई और दोनों शादी करना चाहते थे.

लड़की के परिवार वाले शादी के थे खिलाफ

युवक के परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी थी, वहीं लड़की के परिवार ने इसका विरोध किया. इसके बावजूद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और इसके लिए एक निजी कमरे में ठहरे हुए थे, जहां कुछ ही घंटों में उनकी शादी होने वाली थी. घटना वाले दिन लोकेश ने अपनी गर्लफ्रेंड को खाना लाने के लिए बाहर भेजा और खुद शादी के कपड़े पहनकर कमरे के पंखे से फांसी लगा ली. जब लड़की वापस लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद था.

घटना के पीछे क्या कारण था?

काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद कर्मचारियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया. अंदर का नजारा देख सभी के होश उड़ गए. लोकेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को आशंका है कि लड़की के परिवार के विरोध और मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया. फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस घटना ने सभी को चौंका दिया है.