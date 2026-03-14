हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना! दूसरी मंजिल से बीटेक छात्र ने कूदकर किया सुसाइड

हैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना! दूसरी मंजिल से बीटेक छात्र ने कूदकर किया सुसाइड

Telangana News: तेलंगाना के हैदराबाद में एक इंजीनियरिंग की छात्रा ने मेट्रो स्टेशन की छत से छलांग लगाकर जान दे दी.

By : मोहसिन अली | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 14 Mar 2026 10:34 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद के सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक B.Tech के एक युवा छात्र नित्यतेज ने मेट्रो स्टेशन की दूसरी मंजिल से कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया. यह घटना उस समय हुई जब स्टेशन पर सामान्य आवाजाही चल रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि युवक अचानक दूसरी मंजिल की रेलिंग पर चढ़ा और नीचे कूद गया, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.

ऊंचाई से गिरने के कारण आई गंभीर चोटें, तोड़ा दम
ऊंचाई से गिरने के कारण नित्यतेज के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचित किया. एम्बुलेंस कर्मी कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंचे और घायल युवक को तत्काल गांधी अस्पताल ले गए. हालांकि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद युवक को बचाया नहीं जा सका और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी. चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

गोपालपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
घटना की सूचना मिलते ही गोपालपुरम पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नित्यतेज ने यह कदम क्यों उठाया. पुलिस परिवार और दोस्तों से पूछताछ कर इस कदम के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है. युवक किस कॉलेज में पढ़ता था और उसके परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, इसकी भी जांच की जा रही है.

इससे पहले फरवरी में एक परिवार के तीन लोगों ने की थी आत्महत्या

इससे पहले 25 फरवरी को खबर आई थी कि हैदराबाद के एक परिवार ने कर्ज के कारण आत्महत्या कर ली थी.  मृतकों की पहचान 55 साल के रामराज, उनकी 50 साल की पत्नी माधवी और 24 साल के बेटे शशांक के रूप में हुई थी. सुबह अचानक जब उनके घर से कोई आवाज नहीं आई तो पड़ोसियों को शक हुआ, और उन्होंने पुलिस को सूचना दी थी. पुलिस ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया. जहां तीनों शव बरामद हुए.

यह भी पढ़ें: बिहार: नई सरकार से पहले पप्पू यादव का बड़ा बयान, 'नीतीश कुमार के पास अभी ही मौका है, पहले...'

Published at : 14 Mar 2026 10:34 PM (IST)
Tags :
Hyderabad Suicide Case TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
हैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना! दूसरी मंजिल से बीटेक छात्र ने कूदकर किया सुसाइड
हैदराबाद में दिल दहलाने वाली घटना! दूसरी मंजिल से बीटेक छात्र ने कूदकर किया सुसाइड
इंडिया
'बर्दाश्त नहीं...' अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों पर भड़का भारत, जानिए क्या कहा
'बर्दाश्त नहीं...' अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी हवाई हमलों पर भड़का भारत, जानिए क्या कहा
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
इंडिया
हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला! शादी से किया इनकार तो युवती को HIV संक्रमित खून का लगाया इंजेक्शन
हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला! शादी से किया इनकार तो युवती को HIV संक्रमित खून का लगाया इंजेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Ghanti Bajao: सिलेंडर संकट के बीच काला खेल, देशभर में छापे और गिरफ्तारियां | LPG Black Marketing
Sandeep Chaudhary: ईरान ने बढ़ाया हाथ...भारत किसके साथ? | ABP News | Gas Crisis
ABP Report: China में लंबी लाइनें, पेट्रोल-गैस की बढ़ती कीमतें | PM Modi | Iran America War
Chitra Tripathi: 'सिलेंडर संकट' ON इसके पीछे कौन? | LPG Gas Cylinder Crisis | War
Israel-Iran War-ईरान में सत्ता परिवर्तन? पूर्व शासक के वंशज ने कहा—'मैं बागडोर संभालने को तैयार हूं'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran US War: ‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
‘जंग जीते बिना नहीं होगा सीजफायर’, युद्ध के बीच ईरान का बड़ा बयान, अमेरिका को दी चुनौती
महाराष्ट्र
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
'बेकसूर इंसान को 6 महीने जेल में डाला...', सोनम वांगचुक की रिहाई पर बोले AIMIM नेता वारिस पठान
क्रिकेट
Kuldeep Yadav Wedding: दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
दूल्हे राजा कुलदीप यादव ले चले बारात, शादी का लेटेस्ट वीडियो आया सामने; देखें
इंडिया
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
'सीधे माथे पर गोली मारेंगे...', लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सिंगर बादशाह को दी जान से मारने की धमकी, हरियाणवी गाने को लेकर विवाद
ओटीटी
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में कादर खान बनकर आए सुनील ग्रोवर, फैंस बोले- 'AI को भाई से डर है'
विश्व
Iran-US War: ‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
‘US का सबसे बड़ा युद्धपोत भी फेल...’, ईरान का बड़ा दावा, जानें मुस्लिम देशों से क्या की अपील
विश्व
Exclusive: अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
अमेरिका-ईरान जंग के बीच इराक के पोर्ट पर फंसे 4 भारतीय, कुछ ही किलोमीटर दूर गिरे बम
ट्रेंडिंग
"बड़े खतरनाक लोग हैं" गैस सिलेंडर की किल्लत के बीच लोगों ने इमर्शन रॉड से बना डाली सब्जी
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget