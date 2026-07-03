हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाAndhra Pradesh Viral News: 6 KM तक कमर से बांधकर बीमार छात्रा को अस्पताल ले गई शिक्षिका, मानवता की मिसाल बनी हिमानी

Andhra Pradesh Viral News: 6 KM तक कमर से बांधकर बीमार छात्रा को अस्पताल ले गई शिक्षिका, मानवता की मिसाल बनी हिमानी

आंध्र प्रदेश में परिवहन न मिलने पर शिक्षिका हेमानी ने बीमार छात्रा को कमर से बांधकर छह किलोमीटर जंगल पार किया और समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई.

Written By : कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 03 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Preferred Sources

आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम मन्यम जिले से मानवता और कर्तव्यनिष्ठा की एक प्रेरणादायक मिसाल सामने आई है. यहां एक शिक्षिका ने गंभीर रूप से बीमार सातवीं कक्षा की छात्रा की जान बचाने के लिए असाधारण साहस का परिचय दिया. परिवहन की कोई सुविधा उपलब्ध न होने पर उन्होंने छात्रा को अपनी कमर से बांधकर करीब छह किलोमीटर तक दुर्गम जंगल और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से पैदल चलकर सरकारी अस्पताल पहुंचाया.

यह घटना गुम्मलक्ष्मीपुरम स्थित आदिवासी बालिका कल्याण विद्यालय की है. विद्यालय की छात्रा भुवनेश्वरी अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई. समय पर चिकित्सा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी था, लेकिन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में वाहन न मिलने से स्थिति और चुनौतीपूर्ण हो गई

यह भी पढ़ें : केतन अग्रवाल हत्याकांड: चेतन चौधरी के क्लासमेट पर पुलिस को शक, हत्या की साजिश की थी जानकारी?

साहस की मिसाल

ऐसे कठिन समय में विद्यालय की वार्डन हेमानी ने साहसिक फैसला लेते हुए छात्रा को अस्थायी सहारे से अपनी कमर पर बांधा और कठिन पहाड़ी एवं जंगल के रास्ते तय करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया. उनकी तत्परता और समर्पण के कारण छात्रा को समय रहते इलाज मिल सका. भुवनेश्वरी को बाद में पार्वतीपुरम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां फिलहाल उसका आईसीयू में उपचार चल रहा है.

मानवता को सलाम

हेमानी के इस निस्वार्थ और मानवीय कार्य की पूरे राज्य में सराहना हो रही है. इस घटना ने एक ओर आदिवासी इलाकों में बुनियादी परिवहन सुविधाओं की कमी को उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों की संवेदनशीलता, सेवा भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण को भी रेखांकित किया है. शिक्षिका हेमानी की इस प्रेरणादायक सेवा को सम्मान देते हुए राज्य की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके साहस व मानवता की खुले दिल से प्रशंसा की.

यह भी पढ़ें : Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम फिर नहीं जाएगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, जानें क्यों बदल लिया इरादा

About the author कनपर्थी विजय कुमार, अमरावती

कनपर्थी विजय कुमार आंध्र प्रदेश की खबरों पर खास पकड़ रहते हैं. एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. उनकी हिंदी, अंग्रेज़ी, तेलुगु, तमिल और पंजाबी भाषाओं पर पकड़ है. इंडियन आर्मी पैरा फोर्स कमांडो में सेवा देने के बाद रिटायर्ड हुए हैं.
Read More
Published at : 03 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Teacher Andhra Pradesh Government School Forest
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Andhra Pradesh Viral News: 6 KM तक कमर से बांधकर बीमार छात्रा को अस्पताल ले गई शिक्षिका, मानवता की मिसाल बनी हिमानी
6 KM तक कमर से बांधकर बीमार छात्रा को अस्पताल ले गई शिक्षिका, मानवता की मिसाल बनी हिमानी
इंडिया
Raja Raghuvanshi Murder Case: सोनम फिर नहीं जाएगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, जानें क्यों बदल लिया इरादा
सोनम फिर नहीं जाएगी जेल, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक से किया इनकार, जानें क्यों बदल लिया इरादा
इंडिया
सरकार-EC के खिलाफ हुईं इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियां, CJI सूर्यकांत को चिट्ठी लिखकर कहा- 'सुप्रीम कोर्ट की ये...'
सरकार-EC के खिलाफ हुईं इंडिया गठबंधन की 23 पार्टियां, CJI सूर्यकांत को चिट्ठी लिखकर कहा- 'सुप्रीम कोर्ट की ये...'
इंडिया
BAT- BMS Chinese App: ई रिक्शा रोकने वाले चाइनीज ऐप BAT-BMS का खतरनाक खेल क्या, सरकार ने दो हटाए, हरकत पर कितनी सजा?
ई रिक्शा रोकने वाले चाइनीज ऐप BAT-BMS का खतरनाक खेल क्या, सरकार ने दो हटाए, हरकत पर कितनी सजा?
Advertisement

वीडियोज

'Super Subbu' Cast Interview: Sex Education पर खुलकर बोले सितारे, कहा- हिचकिचाहट नहीं, सही जानकारी जरूरी
Ram Mandir Loot | Champat Rai | Sandeep Chaudhary: मंदिर के चढ़ावे पर डाके का पूरा सच!
Monsoon Disaster | Cloudburst in Kashmir: बादल फटा, आफत गिरी! कुपवाड़ा से अनंतनाग तक तबाही का मंजर!
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: अग्नि परीक्षा से क्यों भाग रहे हैं ट्रस्ट के पदाधिकारी?
Akhilesh | UP Election 2027: PDA या हिंदुत्व? 2027 के महासंग्राम में अखिलेश यादव की नई सियासी बिसात!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
विदेशी महिलाओं का अपहरण, फिरौती और गैंगरेप... पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार का रिश्तेदार गिरफ्तार
बिहार
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
प्रशांत किशोर ही बांकीपुर से होंगे जन सुराज के प्रत्याशी, पार्टी बोली- 'BJP को हराना है तो…'
न्यूज़
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
सोनमर्ग अटल टनल के पास CRPF की गाड़ी पलटी, हादसे में 6 जवान घायल
क्रिकेट
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत; क्या टीम इंडिया करेगी अमल?
'वैभव सूर्यवंशी को खिलाने का सही वक्त...', इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज ने की वकालत
बॉलीवुड
Alpha First Review: आलिया भट्ट की स्पाई एक्शन थ्रिलर 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जान लें कैसी है ये फिल्म?
आलिया भट्ट की 'अल्फा' का फर्स्ट रिव्यू आउट, देखने से पहले जानें कैसी है ये फिल्म?
बिजनेस
Explained: UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- '2-3 महीने सब्र करें'?
UP-पंजाब चुनाव बनेंगे पेट्रोल-डीजल सस्ता होने की चाबी! सरकार ने क्यों कहा- 2-3 महीने सब्र करो
ट्रैवल
IRCTC Thailand Tour Package: मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
मसाज का सपना होगा पूरा! IRCTC रेलवे के दाम में करा रहा थाईलैंड की सैर, रहना-खाना भी फ्री
एग्रीकल्चर
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
कैसे बनता है किसानों का आयुष्मान कार्ड, किन-किन डॉक्युमेंट्स की होती है जरूरत?
ABP NEWS
Viral Video: मकान के मलबे में मिल रहा खजाना, ढूंढ़ने के लिए लोग कर रहे खुदाई
Viral Video: मकान के मलबे में मिल रहा खजाना, ढूंढ़ने के लिए लोग कर रहे खुदाई
ABP NEWS
Viral Video: झांसी में मकान के मलबे में मिले सोने-चांदी के सिक्के
Viral Video: झांसी में मकान के मलबे में मिले सोने-चांदी के सिक्के
ABP NEWS
Viral Video: मुरैना में नाबालिग के साथ दिनदहाड़े क्या हो रहा है? वीडियो वायरल
Viral Video: मुरैना में नाबालिग के साथ दिनदहाड़े क्या हो रहा है? वीडियो वायरल
ENT LIVE
Baby Do Die Do Review: बिना डायलॉग बोले Huma Qureshi ने मचाया धमाल
Baby Do Die Do Review: बिना डायलॉग बोले Huma Qureshi ने मचाया धमाल
ABP NEWS
Viral Video: अनंत अंबानी की अग्नि में आहुति देने का स्टाइल वायरल
Viral Video: अनंत अंबानी की अग्नि में आहुति देने का स्टाइल वायरल
Embed widget