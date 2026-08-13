‘भारत को संघ पर विश्वास’, राहुल गांधी ने किया RSS पर हमला तो VHP ने दिखाया आईना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर आरएसएस पर लगाए गए आरोपों का विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने जवाब दिया है. VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि RSS दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS को 'जोकरों का समूह’ करार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके दिमाग में यह बात घर कर गई है कि गले मिलना ही विदेश नीति है. इस पर आलोक कुमार ने कहा कि संघ के नेताओं को जोकर कहना राहुल गांधी का मानसिक दिवालियापन है.

RSS दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन: VHP

VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा, 'मैं समझता हूं कि लोकतंत्र शालीनता की अभिव्यक्ति है. राहुल गांधी इस मर्यादा का पालन नहीं करते हैं. आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है. भारत को संघ पर भरोसा है. संघ के नेताओं को जोकर कहना राहुल गांधी की मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है. उनके पास कोई तर्क नहीं है.'

राहुल गांधी ने ‘रचनात्मक कांग्रेस’ के अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्ष की लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा नहीं देते और गृह मंत्री अमित शाह पद से नहीं हटते. उन्होंने कहा, 'यह लड़ाई मोहब्बत से लड़ी जाएगी, नफरत से नहीं. देश में अब तक बहुत से लोग बीजेपी-आरएसएस के सामने डरपोक की तरह व्यवहार करते रहे हैं, जबकि मुकाबला ऐसे लोगों से है जिन्हें देश के दर्शन या इतिहास की कोई समझ नहीं है.'

आरएसएस पर बरसे राहुल गांधी

राहुल गांधी ने छात्रों के हालिया आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि जंतर-मंतर पर छात्रों से चुप रहने को कहा गया और अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश की गई. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस व्यवस्था थोपना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ‘हमारा काम भारत को अपनी बात कहने देना और इस व्यवस्था को तोड़ना है. जिस दिन आरएसएस की अभिव्यक्ति को खत्म करने की बात की जाएगी, मैं उसकी रक्षा भी करेंगे. जिसे जो भी बात कहनी है, उसे कहने दिया जाना चाहिए.' उनका कहना था कि जब सभी लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा तो देश की ताकत दुनिया को दिखाई देगी.