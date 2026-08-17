लिव-इन पार्टनर ने की महिला की हत्या, शव को बोरी में भरकर फरार

हैदराबाद में 16 अगस्त की रात को बालापुर थाना इलाके के बिस्मिल्लाह कॉलोनी शाहीननगर में एक 21 साल की महिला की उसके लिव-इन पार्टनर ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी. मरने वाली महिला की पहचान रेहाना के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी की पहचान मोहम्मद सलाम के तौर पर हुई. सियासत की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बताया कि दोनों बिहार के रहने वाले थे और लगभग 1 साल से कॉलोनी में साथ रह रहे थे.

पुलिस ने क्या बताया

पुलिस ने बताया कि कपल के बीच किसी निजी मामले को लेकर झगड़ा हुआ था. झगड़े के दौरान, सलाम ने कथित तौर पर रेहाना पर चाकू से हमला किया और घर पर ही उसकी हत्या कर दी. घटना के बारे में शुरुआती जानकारी में कहा गया कि रेहाना हाल ही में सलाम पर शादी करने का दबाव बना रही थी. हालांकि, आधिकारिक पुलिस बयान या अदालती दस्तावेज से इस बात की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है. उपलब्ध रिपोर्ट में हत्या की वजह झगड़े को बताया गया है, लेकिन कोई पक्का मकसद सामने नहीं आया है.

रेहाना के शव को बोरी में भरा

चाकू मारने की कथित घटना के बाद सलाम ने कथित तौर पर रेहाना के शव को एक बोरी में भरा और घर से भाग गया. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया. शव को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा घर भेजा गया, जिससे मौत की सही वजह और तरीके का पता चल सकेगा. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने भी घटनास्थल का मुआयना किया, जबकि जांच करने वालों ने हत्या से जुड़ी परिस्थितियों और घटना के बाद आरोपी की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है.

जांच में जुटी पुलिस

बालापुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और सलाम को खोजने और पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. जांच चल रही है. उम्मीद है कि पुलिस दोनों के बीच के रिश्ते, घर के अंदर हुई घटनाओं के क्रम, हत्या में इस्तेमाल हथियार और जिन हालात में शव मिला, उनकी पुष्टि करेगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आरोपी की स्थिति समेत आगे की जानकारी का इंतजार है.

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