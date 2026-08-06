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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'संसद में नहीं आते, डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे', पवन खेड़ा ने किया सरकार पर वार

'संसद में नहीं आते, डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे', पवन खेड़ा ने किया सरकार पर वार

प्रयागराज में कांग्रेस के 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला बोला.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 06 Aug 2026 12:06 PM (IST)
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प्रयागराज में कांग्रेस के प्रस्तावित 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा और इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कार्यक्रमों से सरकार डरती है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

राहुल गांधी से डरती है सरकार, हम भी डराते रहेंगे: पवन खेड़ा

कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, "ये लोग राहुल गांधी से डरते हैं, संसद में भी और बाहर भी. डरने दीजिए, हम भी डराते रहेंगे." प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम की अनुमति निरस्त किए जाने पर उन्होंने कहा, "ये लोग संसद में भी राहुल गांधी के सामने नहीं आते और जहां राहुल गांधी 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम करने जाते हैं, वहां हर बार समस्या उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं." उन्होंने कहा, "यह छात्रों की शक्ति है, यह राहुल गांधी की शक्ति है और यह विपक्ष की शक्ति है. इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा. हम अपना कार्यक्रम करते रहेंगे."

 

रांची के छात्र आंदोलन पर भी बोले

झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी छात्रों के विरोध-प्रदर्शन पर पवन खेड़ा ने कहा, "हमारे नेता कल भी वहां गए थे और हम लगातार उनके संपर्क में हैं." 'छात्रों की गूंज' नहीं सुनेंगे तो 'छात्रों की हुंकार' सुनाई देगी: इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी प्रयागराज में 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम को अनुमति नहीं मिलने पर सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा, "आखिर यह सरकार 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम से क्यों डरती है? अगर आप छात्रों की गूंज को रोकेंगे, तो छात्रों की हुंकार सुनाई देगी." इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "राहुल गांधी को छात्रों से संवाद करने से मत रोकिए. हम कार्यक्रम करेंगे, आप रोकिए."

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
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