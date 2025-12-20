Tamil Nadu News: तमिलनाडु के तंजावुर जिले के थिरुवैयारू के पास, अरसकुडी में एक पति की मौत के सदमे में पत्नी की भी मौत हो जाने की घटना ने गहरा दुख पैदा कर दिया है. इस जोड़े के बारे में सुनकर जो मौत में भी अलग नहीं हुए, लोगों ने अपना दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि यही सच्चा एक-दूसरे के प्रति समर्पित जीवन है.

पति के मरने के कुछ देर बाद हुई मौत

तंजावुर जिले के थिरुवैयारू के पास नडकावेरी अल्लूर अरसकुडी के रहने वाले 85 साल के रंगराज और उनकी 75 साल की पत्नी मरगथम थे. उनकी शादी 1972 में हुई थी. शादी को 53 साल हो गए हैं. उनके तीन बेटे थे. रामकृष्णन, गोपालकृष्णन और तुलसिरमन. इनमें से रामकृष्णन का पहले ही निधन हो चुका है. इस बीच, वृद्धावस्था के कारण रंगराज की कल सुबह 5 बजे मृत्यु हो गई. इस बीच उनकी पत्नी मरगथम, जो अपने पति के प्रति प्रेम के कारण सदमे में थीं, की दोपहर 2 बजे मृत्यु हो गई. 53 साल की जीवन यात्रा में एक साथ यात्रा करने वाले दोनों, कुछ घंटों के अंतर से मौत में भी एक साथ मिल गए.

एक-दूसरे के बगल में रख एक साथ अंतिम संस्कार किया

इसके बाद, दोनों के शवों को श्मशान घाट में एक-दूसरे के बगल में रखकर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया. एक-दूसरे के प्रति समर्पित जोड़े की एक ही दिन मृत्यु ने अरसकुडी गांववासियों को गहरे दुख में डाल दिया है. लोगों ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि एक-दूसरे के प्रति समर्पित जीवन जीने के कारण ही पत्नी मरगथम की भी कुछ घंटों में मृत्यु हो गई, जो उनके पति की मृत्यु का दुख था. उन्होंने कहा कि यही सच्चा प्यार, स्नेह और प्रेम है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए जिए गए एक अद्भुत जीवन का प्रमाण है.

