चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन (एनोर) के निर्माण स्थल पर मंगलवार (30 सितंबर 2025) को एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें 9 मजदूरों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि 30 फीट की ऊंचाई के एक आर्च कई मजदूरों पर गिर गया. जिस वजह से कई मजदूर मलबे में दब गए.

न्यज एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए स्टेनली अस्पताल ले जाया गया, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस कमिश्नरेट ने बताया, "इमारत गिरने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है. बचाव अभियान जारी है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है. 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं."

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (TNEB) के सचिव डॉ. जे. राधाकृष्णन ने बताया, "यहां कुल 3700 मजदूर काम कर रहे थे. सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग टीमों के साथ मौके का निरीक्षण कर रहे हैं. हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आगे कोई समस्या न हो." उन्होंने बताया कि सभी पीड़ित असम के रहने वाले थे.

अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और उनका आईसीयू में इलाज जारी है. आपातकालीन सेवाओं और बचाव दलों को तुरंत घटनास्थल पर तैनात किया गया है.

एन्नोर थर्मल पावर प्लांट उत्तरी चेन्नई में स्थित एक कोयला आधारित पावर प्लांट है. इसे साल 1970 में स्थापित किया गया था. यह TANGEDCO के तहत राज्य का एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर रहा है.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)