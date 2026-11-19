ममता बनर्जी की करीबी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के काफिले पर हुए हमले को लेकर सियायत गर्म है. टीएमसी विधायक कुणाल घोष ने कहा कि हम महुआ मोइत्रा पर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले को लेकर अदालत ने कई बार टिप्पणी की है और हमने प्रशासन को भी बार-बार सतर्क किया है.

टीएमसी विधायक घोष ने कहा कि महुआ मोइत्रा कहीं जा रही थीं, तभी उनकी कार को रोककर उस पर हमला किया गया. आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए पुलिस और बीजेपी दोनों ही जिम्मेदार हैं. घोष ने कहा कि अदालत को अब कार्रवाई करनी चाहिए, यह अदालत की अवमानना ​​का मामला भी बन सकता है.

#WATCH | Kolkata: On the attack on TMC MP Mahua Moitra's car, TMC MLA Kunal Ghosh says, "We strongly condemn the attack on Mahua Moitra...the court has spoken on this so many times, and the administration has been alerted by us repeatedly. Mahua Moitra was on her way somewhere when her car was stopped and attacked—how can this happen? The police and the BJP, both are responsible for this. The court must take action now; this could even amount to contempt of court. This is the reality of the BJP government today...it has been proven once again, before the entire nation, that a jungle raj prevails in Bengal. Especially the soldiers of Mamata Banerjee are not secure—they face attacks, conspiracies, baseless cases, and arrests..." — ANI (@ANI) November 19, 2026

बंगाल में जंगल राज- टीएमसी विधायक

बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए घोष ने कहा कि आज बीजेपी सरकार की यही सच्चाई है. पूरे देश के सामने एक बार फिर साबित हो गया है कि बंगाल में 'जंगल राज' चल रहा है. खासकर ममता बनर्जी के साथी सुरक्षित नहीं हैं. उन्हें हमलों, साजिशों, बेबुनियाद मुकदमों और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ रहा है.

महुआ मोइत्रा ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज में अपने काफिले पर हमले का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यक्रम के दौरान अंडे फेंके. महुआ ने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस को पहले से इसकी जानकारी देने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ को वहां जुटने दिया गया और उनके काफिले पर हमला हुआ.

महुआ मोइत्रा ने क्या आरोप लगाए

टीएमसी सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर बंगाल पुलिस और डीजीपी को टैग किया. उन्होंने लिखा कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है. उन्होंने दावा किया कि कालीगंज के गोबरा ग्राम पंचायत इलाके में 80-90 बीजेपी कार्यकर्ता उन पर हमला करने के इंतजार में थे.

महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को इसकी पूरी जानकारी दी थी. इसके बावजूद भीड़ को कार्यक्रम में बाधा डालने और उनके पुलिस सुरक्षा वाले काफिले पर हमला करने दिया गया.

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