अन्नामलाई ने CM विजय को चेताया, 'मेरे पास ऑडियो, मंत्री लोग...'

तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और वी द लीडर मूवमेंट के संस्थापक के. अन्नामलाई ने थलपति विजय सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने तमिलागा वेत्री कझगम (टीवीके) के नेतृत्व वाली सरकार के कुछ मंत्रियों पर सरकारी टेंडरों में कमीशन मांगने का आरोप लगाया है. अन्नामलाई ने हालांकि किसी मंत्री का नाम नहीं लिया.

चेन्नई में अपने समर्थकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि राज्य सरकार के यह दावा करने के बावजूद कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया गया है. राज्य में भ्रष्टाचार फिर से सिर उठाने लगा है. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय व्यक्तिगत रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, लेकिन उन्हें अपने मंत्रियों और अधिकारियों पर करीब से नजर रखनी चाहिए.

ठेकों में कट मांग रहे मंत्री- अन्नामलाई

अन्नामलाई के मुताबिक कुछ मंत्रियों ने हाल ही में ठेकों में कट मांगना शुरू किया है. उन्होंने दावा किया कि उनके पास एक ऑडियो क्लिप है, जिसमें कथित तौर पर कमीशन की मांग की गई है. वी द लीडर मूवमेंट के नेता ने कहा कि भुगतान मांगने वाले लोग यह कहकर अपनी मांग को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान पैसा खर्च किया था.

उन्होंने सीएम विजय से अपील की है कि वह इस मामले में तुरंत कार्रवाई करें और मंत्रियों तथा अधिकारियों पर लगाम कसें. अन्नामलाई ने कहा कि सरकार ने कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, जबकि कुछ मामलों में गलतियां भी हुई हैं. अन्नामलाई ने बताया कि उनकी पार्टी का संगठन प्रदेश सरकार के कामकाज पर नजर बनाए है.

'रचनात्मक कार्यों की सराहना होनी चाहिए'

अन्नामलाई ने कहा कि अगर टीवीके सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, तो हम सबसे पहले सवाल उठाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे रचनात्मक कार्यों की सराहना की जानी चाहिए. 2026 के बजट के जरिए 15,000 करोड़ रुपये की बचत करने के विजय सरकार के प्रयासों को लेकर उन्होंने 3 प्राथमिक क्षेत्रों के लिए 5,000-5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की अपील की है.

ये भी पढ़ें

'BJP कनेक्शन नहीं', बांकुड़ा में शख्स पर मौत पर बोले शुभेंदु अधिकारी