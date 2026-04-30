तमिलनाडु के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! CM बनेंगे 'थलापति' या रहेंगे मजबूत विपक्ष?

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विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: तमिलनाडु के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! MGR और जयललिता के बाद CM बनेंगे 'थलापति', या रहेंगे मजबूत विपक्ष?

Explained: तमिलनाडु के सिर्फ 1 एग्जिट पोल में TVK की सरकार! MGR और जयललिता के बाद CM बनेंगे 'थलापति', या रहेंगे मजबूत विपक्ष?

Tamil Nadu Exit Polls: तमिलनाडु के 9 एग्जिट पोल्स में सिर्फ 1 पोल ने विजय थलापति की सरकार बनती दिखाई है. अगर यह गलत साबित हुआ तो भी आम आदमी पार्टी के बाद TVK दूसरी नई बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी.

By : ज़ाहिद अहमद | Updated at : 30 Apr 2026 12:06 PM (IST)
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29 अप्रैल 2026 को आए एग्जिट पोल के नतीजों में सबसे नाटकीय मोड़ ‘एक्सिस माय इंडिया’ के सर्वे ने पेश किया. इसने तमिलनाडु की राजनीति में एक बिल्कुल अप्रत्याशित तस्वीर खींची, जो बाकी सभी प्रमुख एग्जिट पोल्स से बिल्कुल उलट थी. जहां एक तरफ ज्यादातर पोल्स सत्तारूढ़ DMK गठबंधन की वापसी का अनुमान लगा रहे थे, वहीं एक्सिस माय इंडिया ने पहली बार चुनाव लड़ रहे अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) को सीधे सत्ता की दौड़ में खड़ा कर दिया. तो क्या यह मान लें कि थलापति सीएम की कुर्सी पर विराजेंगे?

सवाल 1: ‘एक्सिस माय इंडिया’ का एग्जिट पोल बाकी सभी पोल्स से अलग कैसे है?

जवाब: इस पोल ने TVK को 234 सदस्यीय विधानसभा में 98 से 120 सीटें और लगभग 35% वोट शेयर दिया, जो DMK गठबंधन के 92-110 सीटों और 35% वोट शेयर के सीधे मुकाबले में था. इसने AIADMK-बीजेपी गठबंधन को महज 22 से 32 सीटों पर सीमित कर दिया. यह अनुमान इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि इसने एक नई पार्टी को स्थापित और मजबूत गठबंधन के बराबर खड़ा कर दिया.

इसके उलट, बाकी एजेंसियों के आंकड़े बहुत ही पारंपरिक थे. ‘पीपुल्स पल्स’ ने TVK को 18-24 सीटें, ‘पी-मार्क’ ने 16-26, ‘मैट्रिज’ ने 10-12, ‘JVC’ ने 8-15 और ‘प्रजा पोल’ ने तो 1-9 सीटें ही दीं. ‘पीपुल्स इनसाइट’ ने TVK का सबसे मजबूत पक्ष रखते हुए 30-40 सीटों का अनुमान लगाया, जो फिर भी एक्सिस माय इंडिया के आंकड़ों से काफी कम था.

एग्जिट पोल्स के इस ‘पोल ऑफ पोल्स’ ने TVK की संभावित सीटों का औसत महज 13-19 के बीच रखा. खुद एक्सिस माय इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने सार्वजनिक चर्चा के दौरान कहा कि उनकी एजेंसी का अनुमानित आंकड़ा 70 सीटों तक नीचे आ सकता है.

सवाल 2: क्या विजय सच में अगले MGR बन सकते हैं?

जवाब: यह तुलना सिर्फ मीडिया की कल्पना नहीं, बल्कि ठोस सर्वे डेटा और ऐतिहासिक राजनीतिक पैटर्न पर आधारित है. प्रदीप गुप्ता ने विजय के उदय की तुलना तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन (MGR) और आंध्र प्रदेश के एन.टी. रामाराव (NTR) से की है. इस तुलना के पीछे सबसे बड़ी वजह है मुख्यमंत्री पद के लिए विजय की जबरदस्त फॉलोइंग, जहां एक सर्वे में 37% लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया. यह मौजूदा सीएम एम. के. स्टालिन से आगे था.

वैसे भी तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का गहरा रिश्ता कोई नई बात नहीं है. MGR 1977 से 1987 में अपने निधन तक मुख्यमंत्री रहे. वहीं एक्ट्रेस जयललिता ने छह बार राज्य की कमान संभाली. विजय का सिने करियर, खासकर ‘थलापति’ (कमांडर) जैसी उनकी पर्दे की छवि, इस विरासत से सीधे जुड़ती है. हालांकि, यहां एक बुनियादी अंतर भी है.

MGR तीन दशकों की राजनीतिक यात्रा के बाद मुख्यमंत्री बने थे, जबकि विजय का उदय बहुत तेजी से और बिना किसी लंबे राजनीतिक इतिहास के हुआ है. उनकी लोकप्रियता मुख्य रूप से युवाओं और पहली बार मतदान करने वालों के बीच है. एग्जिट पोल के मुताबिक, 18-19 साल के 68% और 20-29 साल के 59% पहली बार के मतदाताओं ने उनका समर्थन किया.

सवाल 3: अगर TVK हार भी गई तो क्या वह एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में उभरेगी?

जवाब: पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि चुनाव नतीजे चाहे जो भी हों, यही इस चुनाव का सबसे बड़ा निष्कर्ष होगा. TVK ने पहले ही चुनाव में तमिलनाडु के दशकों पुराने ‘दो-पार्टी सिस्टम’ (DMK बनाम AIADMK) की बुनियाद को हिला दिया है और यह स्थिति स्थायी प्रभाव छोड़ेगी. इसकी सबसे बड़ी वजह उसका वोट शेयर है, जो उसे एक ‘विकल्प’ की भूमिका में स्थापित करेगा.

भले ही ज्यादातर पोल्स उसे 10 से 26 सीटों के बीच रखते हैं, लेकिन उसका वोट शेयर 15% से 23% के बीच आंका गया है. पीपुल्स पल्स के मुताबिक, 18-24 उम्र के युवाओं में TVK को 32.3% समर्थन मिला, जो DMK के 34.9% से बहुत पीछे नहीं है. यह डेटा बताता है कि विजय का जनाधार सिर्फ सिनेमाय फैन फॉलोइंग नहीं है बल्कि एक ठोस राजनीतिक पसंद बन चुका है. एक सर्वे ने तो उसे 30-40 सीटें दीं, जो एक नई पार्टी के लिए एक सम्मानजनक शुरुआत होगी. यह युवा वोट बैंक और फैन फॉलोइंग उन्हें आने वाले सालों में राज्य का एक प्रमुख विपक्षी चेहरा और भविष्य की किसी भी सरकार के लिए एक चुनौती बना देगी.

 

विजय ने 2 फरवरी 2024 में अपनी पार्टी TVK बनाई थी.
विजय ने 2 फरवरी 2024 में अपनी पार्टी TVK बनाई थी.

सवाल 4: TVK ने AIADMK और बीजेपी के लिए क्या मुश्किलें खड़ी की हैं?

जवाब: TVK के आगमन ने AIADMK और बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा किया है, जो कई क्षेत्रों में उनके वोट बैंक में सेंध लगाता दिख रहा है. AIADMK-बीजेपी गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि TVK एक ‘नई और स्वच्छ’ राजनीति के नारे के साथ उसी जनता को लुभा रही है, जो DMK से नाराज होकर एक मजबूत विकल्प की तलाश में थी. नतीजतन, यह है कि विपक्ष का वोट विभाजित हो रहा है, जिससे TVK और AIADMK दोनों ही सत्तारूढ़ DMK को सीधी टक्कर देने में असमर्थ साबित हो सकते हैं.

यह अनिश्चितता एग्जिट पोल के आंकड़ों में साफ झलकती है. जहां एक्सिस माय इंडिया AIADMK+ के लिए बेहद निराशाजनक 22-32 सीटों का अनुमान लगाता है. मैट्रिज और पी-मार्क जैसे पोल्स उसे 65-85 और 87-100 सीटों के बीच एक सम्मानजनक मुख्य विपक्ष के रूप में देखते हैं. इससे भी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ JVC पोल ने AIADMK को 128-147 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करते दिखाया है.

यह भारी अंतर दिखाता है कि TVK ने जिस तरह से 'त्रिकोणीय मुकाबला' तैयार किया है, उसने AIADMK के लिए परिस्थितियों को बेहद अस्थिर कर दिया है. अगर TVK मजबूती से उभरती है, तो यह AIADMK को राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी के रूप में सीधी चुनौती देगी. बीजेपी के लिए राज्य में अपनी पकड़ बनाने के रास्ते और भी संकरे हो जाएंगे.

अब सबकी निगाहें 4 मई पर टिकी हैं, जब वोटों की गिनती होगी और EVM में कैद फैसला सबके सामने आएगा. तब यह साफ हो पाएगा कि तमिलनाडु के 'थलपति' का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा. क्या वह सत्ता की कुर्सी हासिल करने वाले अगले सुपरस्टार होंगे या एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में रहेंगे. यह तय है कि जिस तरह का जोश उनके युवा समर्थकों में दिखता है, वह तमिलनाडु की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता जरूर रखता है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर (एबीपी लाइव- हिंदी) अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इससे पहले दो अलग-अलग संस्थानों में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी. जहां वे 5 साल से ज्यादा वक्त तक एजुकेशन डेस्क और ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. वे बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को भी लीड कर चुके हैं. ज़ाहिद देश-विदेश, राजनीति, भेदभाव, एंटरटेनमेंट, बिजनेस, एजुकेशन और चुनाव जैसे सभी मुद्दों को हल करने में रूचि रखते हैं.
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Published at : 30 Apr 2026 11:57 AM (IST)
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