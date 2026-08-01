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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु में संगठन को धार देने उतरेंगे राहुल गांधी, 74 जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन

तमिलनाडु में संगठन को धार देने उतरेंगे राहुल गांधी, 74 जिला अध्यक्षों के साथ करेंगे मंथन

Rahul Gandhi Tamil Nadu Visit: राहुल गांधी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक रोडमैप साझा करेंगे.

Written By : मोहित राज दुबे |  Updated at : 01 Aug 2026 12:13 AM (IST)
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कांग्रेस के 'संगठन सृजन' अभियान के तहत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शनिवार (1 अगस्त 2026) को तमिलनाडु के महाबलीपुरम में पार्टी संगठन की बड़ी बैठक करेंगे. सूत्रों के मुताबिक, सुबह 10:30 बजे होने वाली इस बैठक में राहुल गांधी तमिलनाडु के 74 जिला अध्यक्षों के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करेंगे.

सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी प्रेजेंटेशन के माध्यम से जिला अध्यक्षों को संबोधित करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर संगठनात्मक रोडमैप साझा करेंगे. बैठक का मुख्य फोकस बूथ स्तर तक कांग्रेस की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित करना और कार्यकर्ताओं को अधिक प्रभावी ढंग से जोड़ना होगा. 

बैठक के बाद राहुल गांधी राज्य के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों और पूर्व उम्मीदवारों के साथ अलग से बैठक करेंगे. इस दौरान तमिलनाडु कांग्रेस में नई ऊर्जा भरने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर मंथन होगा. सूत्रों का कहना है कि लंबे समय बाद तमिलनाडु में कांग्रेस को सत्ता में भागीदारी मिली है और पार्टी अब इस राजनीतिक अवसर को मजबूत संगठनात्मक आधार में बदलना चाहती है.

तमिलनाडु के प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि 'संगठन सृजन' अभियान का उद्देश्य बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को जागरूक करना, कांग्रेस की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाना और प्रत्येक बूथ पर मजबूत संगठनात्मक ढांचा खड़ा करना है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की यह बैठक कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगी और तमिलनाडु में कांग्रेस नए सिरे से संगठन विस्तार के अभियान को गति दे रही है.

कांग्रेस की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष बी. मणिकम टैगोर ने शुक्रवार को पीएमके प्रमुख अंबुमणि रामदास पर कावेरी जल विवाद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को घसीटने का आरोप लगाते हुए उनकी आलोचना की. टैगोर ने कहा कि राज्यों के बीच के इस मुद्दे को सुलझाना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का बुनियादी कर्तव्य और ज़िम्मेदारी है.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 01 Aug 2026 12:13 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Rahul Gandhi CONGRESS
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