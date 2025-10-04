मिलावटी 'कफ सिरप' से बच्चों की मौत का संदेह, इस राज्य सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला

चेन्नई स्थित एक कंपनी की फैक्टरी में निरीक्षण के दौरान वहां से एकत्र किए गए ‘कफ सिरप’ के नमूने में मिलावट पाई गई है. खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के एक अधिकारी ने शनिवार (04 सितंबर, 2025) को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि हमने तमिलनाडु की कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा है और उसे यहां के समीप स्थित अपनी फैक्टरी में सिरप का उत्पादन रोकने का निर्देश दिया है.

मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत ‘कफ सिरप- कोल्ड्रिफ’ से जुड़े होने का संदेह होने के बाद तमिलनाडु सरकार ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने और बाजार से इसके भंडार को हटाने के आदेश दिए हैं. इन्हीं आदेश के बाद यहां यह कार्रवाई की गई.

जांच में ‘कफ सिरप’ में मिलावट को लेकर फैसला

अधिकारी ने बताया कि नमूने में मिलावट सामने आने के बाद एक अक्टूबर से निर्माता की ओर से बनाए गए इस ‘कफ सिरप’ की पूरे तमिलनाडु में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की एक टीम ने पिछले सप्ताह पड़ोसी कांचीपुरम जिले के सुंगुवरचत्रम में दवा कंपनी की फैक्टरी का निरीक्षण किया और वहां से ‘कफ सिरप’ के नमूने एकत्र किए.

फैक्टरी से जांच करने के मकसद से लिए गए नमूनों के परिणामों के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी ने शनिवार को ‘पीटीआई’ से कहा, ‘जांच के लिए एकत्र किए गए नमूने में मिलावट पाई गई है और हमने निर्माता से स्पष्टीकरण मांगा है. अगले आदेश तक संयंत्र में उत्पादन बंद रहेगा.’

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने ठहराया जिम्मेदार

उन्होंने कहा, ‘जब तक कंपनी हमें संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देती, फैक्टरी में उत्पादन बंद रहेगा.’ उन्होंने बताया कि कंपनी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में सिरप की आपूर्ति की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सात सितंबर से संदिग्ध किडनी रोग से पीड़ित बच्चों की मौत के लिए कफ सिरप में ‘ब्रेक ऑयल सॉल्वेंट’ के मिश्रण को जिम्मेदार ठहराया. मध्य प्रदेश में इस मामले में नौ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मीडिया की खबरों के अनुसार राजस्थान में दो शिशुओं की मृत्यु हुई है.

ये भी पढ़ें:- तेलंगाना: दामाद ने 101 व्यंजनों में ढूंढ निकाला 'मिसिंग' पकवान, ससुराल वालों ने दिया सोने का तराजू