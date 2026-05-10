हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातमिलनाडु के CM बनने जा रहे TVK चीफ विजय, मां-पिता का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

तमिलनाडु के CM बनने जा रहे TVK चीफ विजय, मां-पिता का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?

टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर उनके मां-बाप काफी खुश दिखे. शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही टीवीके राज्य में अपनी पहली सरकार बनाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 May 2026 09:56 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय आज रविवार (10 मई) को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. राज्य में द्रविड़ पार्टियों के तीन दशक पुराने वर्चस्व को तोड़ते हुए दक्षिण के इस सुपरस्टार की पार्टी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है.

इस अवसर पर विजय के पिता और निर्देशक एस.ए. चंद्रशेखर ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि वे उस पल का आनंद लेंगे, जब उनका बेटा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा. उन्होंने एएनआई को बताया कि मैं बहुत खुश हूं. हम समारोह में शामिल होंगे. मैं अपने बेटे को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए देखने का आनंद लूंगा.

क्या बोलीं विजय की मां शोभा
विजय की मां शोभा भी बेहद खुश दिखीं. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं. आज मातृ दिवस है. शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 10 बजे निर्धारित है, जहां कार्यक्रम से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. विजय विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक 118 सीटें हासिल करने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे. 

राहुल गांधी भी होंगे शामिल
शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही टीवीके राज्य में अपनी पहली सरकार बनाएगी और विजय मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शनिवार को टीवीके नेता सी जोसेफ विजय को राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया और उनसे 13 मई से पहले विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा.

शपथ ग्रहण के बाद विजय डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन से बाहर के पहले नेता होंगे, जो 1967 के बाद तमिलनाडु सरकार का नेतृत्व करेंगे. विजय जिन्हें अक्सर 'थलपति' कहा जाता है उन्होंने चुनावी रैलियों में लोगों को आकर्षित करने की ऐसी क्षमता दिखाई, जिसकी तुलना कई लोगों ने अभिनेता से राजनेता बने और पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन से की है.

विजय ने द्रविड़ राजनीति को अपनाया 
तमिलनाडु में अभिनेताओं के राजनीति में प्रवेश करने और सफलता हासिल करने का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन कैप्टन विजयकांत के बाद राज्य को एक और सितारे के आने का इंतजार था. विजय ने द्रविड़ राजनीति को अपनाया और खुद को पारंपरिक द्रविड़ पार्टियों के विकल्प के रूप में पेश किया है. 

28 अक्टूबर 2024 को अपने पहले राजनीतिक भाषण में विजय ने पेरियार को अपना वैचारिक नेता बताया और साथ ही यह भी कहा कि पार्टी उनके नास्तिकतावाद को नहीं अपनाएगी. उन्होंने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के बारे में मुखर रहते हुए अपनी ईसाई पहचान को भी अपनाया है.

ये भी पढ़ें 

Tamil Nadu CM Vijay Oath: कोई कंटेंट क्रिएटर तो कोई डॉक्टर... लीक से हटकर होगी तमिलनाडु की विजय कैबिनेट, देखें लिस्ट

Published at : 10 May 2026 09:56 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Oath Vijay SA Chandrasekhar RAHUL GANDHI TVK
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तमिलनाडु के CM बनने जा रहे TVK चीफ विजय, मां-पिता का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
तमिलनाडु के CM बनने जा रहे TVK चीफ विजय, मां-पिता का आया रिएक्शन, जानें क्या कहा?
इंडिया
TN CM Vijay Oath Ceremony LIVE: थोड़ी देर में तमिलनाडु के CM पद की शपथ लेंगे TVK चीफ विजय, राहुल गांधी समारोह में पहुंचे
LIVE: थोड़ी देर में तमिलनाडु के CM पद की शपथ लेंगे TVK चीफ विजय, राहुल गांधी समारोह में पहुंचे
इंडिया
Tamil Nadu CM Vijay Oath: कोई कंटेंट क्रिएटर तो कोई डॉक्टर... लीक से हटकर होगी तमिलनाडु की विजय कैबिनेट, देखें लिस्ट
कोई कंटेंट क्रिएटर तो कोई डॉक्टर... लीक से हटकर होगी तमिलनाडु की विजय कैबिनेट, देखें लिस्ट
इंडिया
विजय की TVK को कैसे मिला बहुमत? DMK नेता का बड़ा दावा, कहा- स्टालिन ने छोटी पार्टियों को...
विजय की TVK को कैसे मिला बहुमत? DMK नेता का बड़ा दावा, कहा- स्टालिन ने छोटी पार्टियों को...
Advertisement

वीडियोज

Crime News : शैतान पिता के जाल में मासूम बेटा | Sansani
Sandeep Chaudhary:बिखर रहा है INDIA गठबंधन! सबसे सटीक विश्लेषण! | Bengal | Vijay | Rahul Gandhi
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया मजेदार रिएक्शन, बोलीं- “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में जरूर आऊंगी!”
Krishnavataram Part 1 Review: भव्य दृश्य, भावनाओं से भरपूर कहानी और दमदार अभिनय
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की सस्ती Copy, Drugs और Hip-Hop वाला Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
एक मिसाइल, कई टारगेट, 5000KM की रेंज... भारत की बड़ी छलांग, अग्नि-5 का सफल परीक्षण, खौफ में चीन-PAK
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
6 रिक्तियां हैं...बाकी दल-बदलुओं का क्या होगा? योगी सरकार के कैबिनेट विस्तार पर बोले अखिलेश यादव
इंडिया
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
'ममता बनर्जी न तो भगवान हैं और न ही कानून', बंगाल सरकार में मंत्री बनीं अग्निमित्रा पॉल ने TMC चीफ पर कसा तंज
आईपीएल 2026
IPL Orange & Purple Cap: ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
ऑरेंज कैप की दौड़ में वैभव सूर्यवंशी से आगे निकले शुभमन गिल, भुवनेश्वर से भी छिनी पर्पल कैप
बॉलीवुड
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
'कृष्णावतारम् पार्ट 1' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई धूम, तीसरे दिन किया इतने करोड़ का कलेक्शन
फूड
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
Mothers Day 2026: इस मदर्स डे 'मां' को दीजिए किचन से छुट्टी, उनके लिए बनाएं ये स्पेशल स्वीट डिश
शिक्षा
होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
होम साइंस में पढ़ाई के लिए ये हैं शानदार कॉलेज, एक क्लिक में चेक कर लें टॉप संस्थानों की लिस्ट
ऑटो
एक टायर में कब तक लगवा सकते हैं पंक्चर, जानिए कैसे लगा सकते हैं टायर की लाइफ का पता?
एक टायर में कब तक लगवा सकते हैं पंक्चर, जानिए कैसे लगा सकते हैं टायर की लाइफ का पता?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget