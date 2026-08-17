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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना हादसा: तेज रफ्तार लॉरी-बस की भिड़ंत, 5 की हालत गंभीर

तेलंगाना हादसा: तेज रफ्तार लॉरी-बस की भिड़ंत, 5 की हालत गंभीर

यह हादसा कोंडागट्टू पहाड़ी मंदिर जाने वाले व्यस्त हाईवे पर हुआ. यह मल्लियल मंडल में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 17 Aug 2026 08:32 PM (IST)
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तेलंगाना के जगित्याल जिले में कोंडागट्टू मंदिर के पास एक तेज रफ्तार लॉरी ने RTC बस को सामने से टक्कर मार दी, जिससे कम से कम 20 यात्री घायल हो गए और उनमें से पांच की हालत गंभीर है. टक्कर इतनी जोरदार थी कि लॉरी का केबिन कागज़ की तरह पिचक गया और ड्राइवर अंदर ही फँस गया स्थानीय लोगों को उसे बाहर निकालने के लिए क्रोबार (लोहे की छड़) और रस्सियों का इस्तेमाल करते हुए 30 मिनट से ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी. 

श्री अंजनेय स्वामी मंदिर जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बस सड़क किनारे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और पीड़ित मदद के लिए चिल्लाते रहे. एक चश्मदीद ने स्थानीय मीडिया को बताया, 'हमने जोरदार टक्कर की आवाज़ सुनी और तुरंत मौके पर पहुँचे. बस ड्राइवर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और यात्री अंदर फंसे हुए थे.'

कोंडागट्टू हाईवे पर हुआ हादसा

यह हादसा कोंडागट्टू पहाड़ी मंदिर जाने वाले व्यस्त हाईवे पर हुआ. यह मल्लियल मंडल में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जहां रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं. दोपहर के समय हुई इस आमने-सामने की टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और पहचानना मुश्किल हो गया. कुछ ही मिनटों में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और घायलों को बाहर निकालने के लिए खिड़कियां तोड़ीं और दरवाजे खोले, इनमें से 20 लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया. जिनमें से पांच की हालत गंभीर थी और उन्हें बेहतर ट्रॉमा केयर की ज़रूरत थी. लॉरी ड्राइवर, जिसकी कई हड्डियाँ टूट गई थीं, को एक घंटे चले बचाव अभियान के बाद बाहर निकाला जा सका.

पुलिस और राजस्व अधिकारी एक घंटे के भीतर मौके पर पहुँचे और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया. शुरुआती जांच से पता चलता है कि घाट वाले रास्ते से नीचे उतरते समय लॉरी का नियंत्रण खो गया होगा और वह बस की लेन में आ गई होगी. नाम न बताने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हम लॉरी की रफ़्तार और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसा हुआ.'

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सड़क सुरक्षा को लेकर उठे सवाल

जिला प्रशासन ने अभी तक घायलों के नाम जारी नहीं किए हैं क्योंकि उनके परिवारों को सूचित किया जाना बाकी है, जबकि RTC अधिकारियों ने पीड़ितों के लिए मुआवज़े की घोषणा की है. अस्पताल में गंभीर रूप से घायल पांच लोग अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पुलिस ने लॉरी मालिक की तलाश शुरू कर दी है और गाड़ी के फिटनेस रिकॉर्ड की जांच कर रही है. एक स्थानीय सरपंच ने कहा, 'ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए. हम यहां ट्रैफिक पुलिस की एक स्थायी चौकी बनाने की मांग करेंगे.' इस खतरनाक रास्ते पर सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं.

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Published at : 17 Aug 2026 08:32 PM (IST)
Tags :
Telangana Accident TELANGANA NEWS
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