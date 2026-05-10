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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाविजय कैबिनेट में कौन-कौन होगा शामिल, कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री बनना तय, किसको मिलेगा कौन-सा विभाग?

विजय कैबिनेट में कौन-कौन होगा शामिल, कांग्रेस कोटे से कैबिनेट मंत्री बनना तय, किसको मिलेगा कौन-सा विभाग?

टीवीके चीफ सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. कैबिनेट के पहले चरण में विजय के साथ 9 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. समारोह से पहले मंत्रियों की एक संभावित लिस्ट सामने आई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 10 May 2026 07:48 AM (IST)
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तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय आज रविवार (10 मई) को सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं. पार्टी सूत्रों ने शनिवार को जानकारी दी कि विजय नई सरकार में गृह, पुलिस और सामान्य प्रशासन जैसे अहम पोर्टफोलियो अपने पास रख सकते हैं. शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा. 

9 मंत्री ले सकते हैं शपथ 

राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत साबित करने वाले पत्र को जमा करने के बाद विजय को औपचारिक रूप से सरकार बनाने के लिए बुलाया. सूत्रों ने कहा कि तमिलनाडु में कैबिनेट बनाने के पहले चरण में विजय के साथ 9 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. समारोह से पहले मंत्रियों और विभागों की एक संभावित लिस्ट भी सामने आई है. 

किसको मिलेगा कौनसा विभाग

IANS के मुताबिक, वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (पीडब्ल्यूडी) संभालने की उम्मीद है, जबकि एन. आनंद को म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टफोलियो दिए जाने की संभावना है. सी.टी.आर. निर्मल कुमार बिजली विभाग का चार्ज ले सकते हैं. आधव अर्जुन को स्पोर्ट्स डेवलपमेंट पोर्टफोलियो दिए जाने की उम्मीद है, जबकि राज मोहन के आदि द्रविड़ वेलफेयर डिपार्टमेंट के मंत्री बनने की संभावना है. वी.एन.एस. मुस्तफा के नए कैबिनेट में माइनॉरिटी वेलफेयर संभालने की उम्मीद है.

कांग्रेस को मिलेगी कैबिनेट बर्थ

सूत्रों के मुताबिक पी. वेंकटरमणन को स्कूल एजुकेशन पोर्टफोलियो दिया जा सकता है, जबकि अरुण राज कमर्शियल टैक्स और रजिस्ट्रेशन देख सकते हैं. कांग्रेस को भी कैबिनेट में जगह मिलने की उम्मीद है. सूत्रों ने इशारा किया कि कांग्रेस नेता राजेश कुमार और विश्वनाथन को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा सकता है. 

टीवीके तमिलनाडु इलेक्शन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन अकेले बहुमत हासिल नहीं कर सकी. इसके बाद विजय को कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआई-एम, विदुथलाई चिरुथैगल काची (वीसीके) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) का सपोर्ट मिला, जिससे अलायंस के विधायकों की संख्या 120 हो गई. इसी तरह तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए बहुमत जुटाया गया. 

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Published at : 10 May 2026 07:48 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu CPI CONGRESS Vijay Oath Ceremony
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