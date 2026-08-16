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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया

'विपक्षी नहीं...', कौन है दिमागी नक्सल? किरेन रिजिजू ने बताया

Dimagi Naxals: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पीएम मोदी ने उन लोगों को दिमागी नक्सल कहा है, जो माओवादियों, अलगाववादियों और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करने वालों का समर्थन करते हैं.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 16 Aug 2026 06:19 PM (IST)
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  • रिजिजू ने पूर्वोत्तर अलगाववादी वीडियो का हवाला दिया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में दिमागी नक्सल के जिक्र पर मचे घमासान के बीच बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है, बल्कि उन्होंने उन लोगों को दिमागी नक्सल कहा है, जो माओवादियों, अलगाववादियों और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करने वालों का समर्थन करते हैं.

विपक्ष के घमासान के बीच क्या बोले किरेन रिजिजू?

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार (16 अगस्त, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर एक पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में रिजिजू ने कहा, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के नेताओं को दिमागी नक्सल नहीं कहा है. उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल वो लोग हैं, जो माओवादियों का समर्थन करते हैं और भारत के संविधान को मानने से इनकार करते हैं, जो अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 370 का समर्थन करते हैं और जो भारत से उत्तर पूर्व हिस्से को अलग करने के लिए चिकन नेक को काटने की बात करते हैं.’ 

वीडियो पोस्ट को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री

किरेन रिजिजू ने अपने एक अन्य एक्स पोस्ट में शरजील इमाम का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि इसी तरह के लोगों का समर्थन करने वालों को ही दिमागी नक्सल कहा गया है. बता दें कि शरजील इमाम को दिल्ली दंगा मामले में साल 2020 में गिरफ्तार किया गया था और वो तभी से जेल में बंद है.  

पीएम मोदी ने क्या कहा था?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किल से दिए अपने संबोधन में कहा, ‘देश में हथियार उठाने वाले नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन दिमागी नक्सल की चुनौती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वैचारिक या दिमागी नक्सली अब भी मौजूद हैं और ऐसे तत्व अवसर की तलाश में रहते हैं.

उन्होंने कहा कि देश को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है, जो समाज में असंतोष, अशांति और हिंसा का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं और लोगों से अपील की थी कि ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को समय रहते पहचानकर अलग-थलग किया जाए.

यह भी पढ़ेंः ‘मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व’, PM मोदी के बयान पर चिदंबरम का पलटवार

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 16 Aug 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
PM Modi CONGRESS KIren Rijiju Dimagi Naxals

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किरेन रिजिजू के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री उन लोगों को

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