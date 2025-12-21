हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बीजेपी के लिए सेक्युलरिज्म उतना ही कड़वा शब्द, जितना नीम का फल', स्टालिन का केंद्र सरकार पर हमला

'बीजेपी के लिए सेक्युलरिज्म उतना ही कड़वा शब्द, जितना नीम का फल', स्टालिन का केंद्र सरकार पर हमला

तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने BJP पर हमला करते हुए कहा कि वह धर्मनिरपेक्षता से नफरत करती है. इसे संविधान से हटाना चाहती है. उन्होंने क्रिसमस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों को खतरे का आरोप भी लगाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 21 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Preferred Sources

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चेन्नई में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा स्वीकार नहीं है और वह संविधान से सेक्युलरिज़्म को खत्म करने की सोच रखती है. स्टालिन ने कहा कि भाजपा के लिए सेक्युलरिज़्म उतना ही कड़वा है, जितना नीम का फल.

PTI के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में साफ शब्दों में कहा कि भारत की असली ताकत उसकी विविधता और आपसी भाईचारे में है, लेकिन कुछ ताकतें इसे कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं. एमके स्टालिन ने कहा कि क्रिसमस सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और शांति का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि भारत जैसे बहुधार्मिक देश में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समुदायों का आपसी सम्मान और साथ रहना बेहद जरूरी है. ऐसे आयोजन समाज में आपसी समझ और सौहार्द को मजबूत करते हैं.

महिला शिक्षा में सारा टकर का ऐतिहासिक योगदान

अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने 19वीं सदी की प्रसिद्ध ईसाई समाजसेविका सारा टकर का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु में महिलाओं की शिक्षा की नींव रखी. तिरुनेलवेली क्षेत्र में शुरू की गई उनकी पहल आज भी हजारों महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान कर रही है. स्टालिन ने कहा कि सारा टकर कॉलेज जैसी संस्थाएं सामाजिक बदलाव की मिसाल हैं.

अल्पसंख्यकों के लिए DMK की प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ही वह राजनीतिक ताकत है जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों और कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि DMK के शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिससे उनका सामाजिक और शैक्षणिक विकास हुआ.

तमिलनाडु सरकार की योजनाओं का जिक्र

स्टालिन ने बताया कि उनकी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए तीर्थयात्रा सहायता बढ़ाई है, चर्चों के नवीनीकरण और संरक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं और कई जिलों में कब्रिस्तानों के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ ही अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है.उन्होंने यह भी कहा कि अब शिक्षण संस्थानों को अपने शिक्षक चुनने का अधिकार दिया गया है, जिससे उनकी स्वायत्तता बनी रहे.

केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप

मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार को अल्पसंख्यकों के लिए खतरा बताया. उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून जैसे फैसलों का DMK ने हमेशा विरोध किया है, जबकि कुछ अन्य दलों ने इसका समर्थन किया. स्टालिन ने दोहराया कि उनकी पार्टी हर उस नीति के खिलाफ खड़ी होगी, जो देश की एकता और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाए.

एक राष्ट्र, एक पहचान की सोच पर सवाल

एमके स्टालिन ने आरोप लगाया कि भाजपा देश पर एक ही धर्म, एक ही भाषा, एक ही संस्कृति और एक ही नेतृत्व थोपना चाहती है. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और DMK में इतनी ताकत है कि वे इस सोच को कभी सफल नहीं होने देंगे.

मतदान अधिकारों को लेकर चेतावनी

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभी अधूरी है. उन्होंने आशंका जताई कि केंद्र सरकार मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन DMK हर स्तर पर इसका विरोध करेगी और लोकतंत्र की रक्षा करेगी.

15 वर्षों से जारी क्रिसमस परंपरा

स्टालिन ने बताया कि DMK विधायक एस. इनिगो इरुदयाराज पिछले 15 वर्षों से समानता और भाईचारे के प्रतीक के रूप में क्रिसमस समारोह आयोजित कर रहे हैं. यह कार्यक्रम ‘मणिथनेय मगत्वा क्रिसमस पेरुविज़ा 2025’ के तहत संपन्न हुआ.

ये भी पढ़ें: कर्नाटक में बदलेगा CM? डीके शिवकुमार बोले- हाईकमान बुलाएगा तो दोनों दिल्ली जाएंगे

Published at : 21 Dec 2025 11:45 AM (IST)
Tags :
Tamil Nadu MK Stalin BJP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
Advertisement

वीडियोज

कोहरे की चादर में गायब हो गया दिल्ली का Akshardham मंदिर, Air Pollution में घुट रहा लोगों का दम !
Maharashtra के Sambhaji Nagar में दोस्त से मिलने गई महिला ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म का आरोप
Top News: 8 बजे की बड़ी खबरें | BJP | PM Modi | Maharashtra News | North- India Pollution |abp News
संसद सत्र छोड़ George Soros से मिलने Germany चले गए Rahul Gandhi, BJP ने लगाए गंभीर आरोप
Imran Khan और उनकी पत्नी Bushra Bibi को Pakistan में दूसरे केस में मिली 17 साल की सजा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Agniveer News: BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
BSF कॉन्स्टेबल भर्ती में अग्निवीरों को मिलेगा 50 फीसदी आरक्षण, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
अरावली बचेगी तो दिल्ली बचेगी! अखिलेश यादव बोले- 'विदेशी तो छोड़िए, देश के पर्यटक भी नहीं आएंगे'
विश्व
अमेरिका ने फिर वेनेजुएला को उकसाया! तेल टैंकर पर कर लिया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
अमेरिका ने वेनेजुएला के एक और तेल टैंकर पर किया कब्जा, ट्रंप ने मादुरो सरकार को दे डाली धमकी
क्रिकेट
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ हुआ धोखा
159 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 39 गेंद में दिखा दी अपनी काबिलियत, फिर टी20 वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी के साथ धोखा
बॉलीवुड
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
मुकेश खन्ना ने की धुरंधर में रणवीर सिंह की तारीफ, बोले- हो सकता है उन्हें शक्तिमान के लिए मना किया लेकिन...
इंडिया
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना हाई कोर्ट ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
पैगंबर मोहम्मद का उपदेश सुना HC ने वकील को दी राहत, 19 साल बाद मिला न्याय; जानें पूरा मामला
जनरल नॉलेज
World Saree Day 2025: दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
दुनिया में सबसे पहले किसने पहनी थी साड़ी, तब कितनी होती थी इसकी लंबाई?
रिलेशनशिप
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
हार्वर्ड ने खोल दिया खुशहाल जीवन का राज, पैसा-पावर और रुतबे की नहीं होती है जरूरत
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Embed widget