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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु सरकार का मुफ्त यात्रा, महिलाओं को 3000 रु. देने के ऐलान के बाद सरकारी नौकरी पर बड़ी घोषणा

शुभेंदु सरकार का मुफ्त यात्रा, महिलाओं को 3000 रु. देने के ऐलान के बाद सरकारी नौकरी पर बड़ी घोषणा

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था का लाभ सहायक प्रोफेसर भर्ती में भी मिलेगा. कॉलेज सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत होने वाली भर्ती में अब अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के बजाय 45 वर्ष लागू होगी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: राजेश कुमार | Updated at : 18 May 2026 09:17 PM (IST)
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West Bengal Govt Rises Upper Age Limit For Government Jobs: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की बढ़ोतरी करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यह संशोधित आयु सीमा 11 मई से लागू हो चुकी है और वित्त विभाग की औपचारिक अधिसूचना के बाद प्रभावी मानी जाएगी.

सरकारी नौकरी के लिए बढ़ी उम्र सीमा

सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल लोक सेवा आयोग (WBPSC) के माध्यम से होने वाली भर्तियों में ग्रुप ‘ए’ पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष, ग्रुप ‘बी’ के लिए 44 वर्ष और ग्रुप ‘सी’ व ‘डी’ पदों के लिए 45 वर्ष निर्धारित की गई है. हालांकि, जिन पदों के लिए पहले से अधिक आयु सीमा तय है, वहां पुरानी सीमा ही लागू रहेगी.

इसके अलावा, लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य माध्यमों जैसे वैधानिक निकायों, सरकारी कंपनियों और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है.

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि इस नई व्यवस्था का लाभ सहायक प्रोफेसर भर्ती में भी मिलेगा. कॉलेज सेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2026 के तहत होने वाली भर्ती में अब अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष के बजाय 45 वर्ष लागू होगी. साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि एक महीने बढ़ाई जाएगी ताकि नए पात्र उम्मीदवार भी आवेदन कर सकें.

अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत

सरकार का कहना है कि यह फैसला खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है, जो पहले आयु सीमा को मामूली अंतर से पार कर चुके थे. वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग को मिलने वाली आयु छूट पहले की तरह जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: महिलाओं को 3000 रुपये महीना, बस में फ्री सफर और 7वां वेतन आयोग... शुभेंदु कैबिनेट ने लगाई 5 फैसलों पर मुहर

Published at : 18 May 2026 09:17 PM (IST)
Tags :
WBPSC West Bengal Government Jobs
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