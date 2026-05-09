शुभेंदु बने बंगाल के CM तो पिता शिशिर अधिकारी का आया पहला रिएक्शन, कहा- हम चाहते हैं कि...

बंगाल में पहली बार शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है. शुभेंदु समेत छह विधायकों ने शपथ ली है. बेटे के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा बंगाल हमेशा समृद्ध बना रहे. शिशिर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, 'कृषि परिवार फले-फूलें. उचित शिक्षा व्यवस्था हो और उपयुक्त उद्योगों की स्थापना सही स्थानों पर हो ताकि लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकें.'

ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि चोरों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं है. बेईमान लोगों के लिए राजनीति में कोई स्थान नहीं होना चाहिए. बंगाल की मिट्टी अत्यंत पवित्र है और हम इसके समक्ष नतमस्तक हैं. उन्होंने राजनीति में ईमानदारी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि राजनीति में चोरों और बेईमान लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए. उनके मुताबिक बंगाल की मिट्टी बहुत पवित्र है और यहां जो गलत चीजें हुई हैं, उन्हें सुधारने की जरूरत है.शिशिर कुमार अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपार संभावनाएं हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के पास नदियां, समुद्र, जंगल, पहाड़ और भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं. इसके साथ ही यहां पढ़े-लिखे लोगों की भी कमी नहीं है.