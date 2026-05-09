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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal CM Oath Ceremony Live: शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे बंगाल के CM पद की शपथ, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल

West Bengal CM Oath Ceremony Live: शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे बंगाल के CM पद की शपथ, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल

बीजेपी ने पहली बार विधानसभा चुनावों में 293 में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, जबकि ममता बनर्जी की TMC 80 सीटों पर ही सिमट गई. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे.

By : एबीपी लाइव डेस्क  | Updated at : 09 May 2026 08:11 AM (IST)

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Key Events
West Bengal CM Suvendu Adhikari Oath Taking Ceremony Live Updates PM Modi Amit Shah BJP Mamta Banerjee West Bengal CM Oath Ceremony Live: शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे बंगाल के CM पद की शपथ, PM मोदी-अमित शाह होंगे शामिल
West Bengal CM Oath Ceremony Live: बंगाल में शुभेंदु सरकार
Source : PTI

Background

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुना है, जिसके बाद वह आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शुभेंदु के शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से लेकर सभी प्रमुख केंद्रीय मंत्री और करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे. 

शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद शुक्रवार शाम राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की और राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाने का दावा पेश किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के दो घंटे बाद अधिकारी लोकभवन पहुंचे. 

इस दौरान शुभेंदु के साथ भाजपा के कई शीर्ष नेता भी मौजूद थे, जिनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर, ओडिशा के मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल की बैठक के सह-पर्यवेक्षक मोहन चरण माझी, भाजपा की बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, और पार्टी की प्रदेश इकाई के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी और तापस रॉय शामिल थे.

बीजेपी ने देश की आजादी के बाद पहली बार विधानसभा चुनावों में 293 में से 207 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है, जबकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर ही सिमट गई. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे.

08:11 AM (IST)  •  09 May 2026

West Bengal CM Oath Ceremony Live: बंगाल के नए CM के घर के बाहर का नजारा

08:10 AM (IST)  •  09 May 2026

West Bengal CM Oath Ceremony Live: बंगाल बीजेपी चीफ ने क्या बताया?

बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने शुभेंदु अधिकारी के सीएम पद के लिए चुने जाने पर कहा, 'यह सिर्फ हमारा सपना नहीं था, लाखों भाजपा कार्यकर्ताओं का सपना था. श्यामा प्रसाद की भूमि पर श्यामा प्रसाद की सरकार बनने जा रही है. मुख्यमंत्री शपथ लेंगे. हमारे जीवन में इससे बड़ा क्षण शायद ही कोई हो सकता है. पश्चिम बंगाल की जनता ने जंगल राज के शासन को जड़ से उखाड़ फेंका है. यह लोकतंत्र की जीत है.'

उन्होंने आगे कहा, 'प्रोटोकॉल के अनुसार ममता बनर्जी को आमंत्रित किया गया है.'

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