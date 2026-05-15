बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दिया इस्तीफा, नंदीग्राम या भवानीपुर कौन सी सीट छोड़ी?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीट पर बंपर वोटों के साथ जीत हासिल की थी. हालांकि, अब उन्हें कोई एक सीट छोड़नी थी इसलिए उन्होंने नंदीग्राम सीट से इस्तीफा दे दिया है.

शुभेंदु अधिकारी ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि नंदीग्राम के लोगों के साथ उनका रिश्ता हमेशा रहेगा. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'नंदीग्राम के साथ मेरा किसी भी तरह का चुनावी संबंध नहीं है. मेरा नंदीग्राम के साथ गहरा रिश्ता है और मेरे मरने के तक रहेगा.'

नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने 9 हजार से ज्यादा वोटों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार पवित्र कर को हराया था. शुभेंदु को यहां 1,27,301 वोट मिले थे, जबकि पवित्र कर के खाते में 1,17, 636 वोट आए. उधर, भवानीपुर विधानसभा सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने पूर्व सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को पटखनी दी थी. शुभेंदु ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों के अंतर से हराया था. हालांकि, मतों की गिनती के शुरुआती राउंड्स में दोनों के बीच कड़ी टक्कर थी, लेकिन 20वें राउंड के बाद शुभेंदु को 73,917 और ममता को 58,812 वोट मिले.