'लीगल कॉकरोच आ रहे हैं', बार काउंसिल के चेयरमैन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का कॉल

सीजेपी ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है. यह विरोध प्रदर्शन NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के स्टूडेंट से जुड़े विवादित निर्देश को लेकर है, जिसे जारी करने के कुछ देर बाद वापस ले लिया गया था. ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन (AIYAA) गुरुवार को उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी.

सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, 'लीगल कॉकरोच मिश्रा के खिलाफ विरोध करने और उनकी इस्तीफे की मांग करने के लिए एकजुट होंगे. प्रदर्शन सुबह 10 बजे होना है. एक्स पर पोस्ट करते हुए दास ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया यंग एडवोकेट्स एसोसिएशन ने बुलाया है. मैं किसी भी तरह के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं. जो जवाबदेही की मांग करता हो. पद पर आचरण के उच्च मानतक तय करता हो.'

बार काउंसिल के चेयरमैन से जवाबदेही को लीगल कॉकरोच एकजुट: रत्ना सिंह

वहीं सीजेपी की लीगल मामलों को देखने वाली रत्ना सिंह ने इस विरोध का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा, बीसीआई चेयरमैन से जवाबदेही की मांग करने के लिए लीगल कॉकरोच कल एकजुट हो रहे हैं. सिंह ने एक्स पर लिखा, लोकतंत्र में हर तरह का शांतिपूर्ण विरोध जायज है. स्वागत योग्य है. कानूनी बिरादरी को यह समझना चाहिए कि हर आवाज मायने रखती है. जवाब और जवाबदेही की मांग करना न केवल हमारा अधिकार है. बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है.

हालांकि, यह विरोध प्रदर्शन तब हो रहा है, जब कुछ दिन पहले मिश्रा ने अपने विवाद आदेश के बाद लॉ स्टूडेंट से माफी मांगी थी. उन्होंने 15 अगस्त को बयान जारी करते हुए खेद व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर मौजूदा विवाद से जुड़ी किसी भी चीज, मेरे किसी शब्द या पत्र ने हमारे लॉ के छात्रों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मैं इसके लिए ईमानदारी से खेद व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं.