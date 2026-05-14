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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कोर्ट में आने पर विवाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल से मांगा जवाब

ममता बनर्जी के वकील की पोशाक में कोर्ट में आने पर विवाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल से मांगा जवाब

BCI ने मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का कोर्ट में वकीलों के आधिकारिक परिधान में दिखना बार काउंसिल के नियमों और प्रोफेशनल आचरण के लिए तय मानकों के तहत जांच का विषय है.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 14 May 2026 04:56 PM (IST)
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कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वकीलों की तरह गाउन और बैंड पहनकर पेश होने पर विवाद गहराता जा रहा है. वकीलों की सर्वोच्च नियामक संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से इस पर जानकारी मांगी है. BCI ने ममता के बतौर वकील नामांकन और प्रैक्टिस की स्थिति पर रिपोर्ट देने को कहा है.

पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील की पोशाक में पेश हुई थीं. इसकी तस्वीर सामने आने के बाद काफी विवाद हुआ. यह विवाद इस बात को लेकर था कि एलएलबी परीक्षा पास करने का मतलब कोर्ट में सीधे पेश होने का अधिकार नहीं होता. उसके लिए राज्य बार काउंसिल के पास एनरोलमेंट करवाना होता है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हासिल करना होता है. अगर ममता पहले बतौर वकील बार काउंसिल के रजिस्टर में दर्ज रही भी हों, तो संवैधानिक पद पर रहने के चलते उनका नामांकन स्थगित हो जाना चाहिए था.

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह ममता बनर्जी के नामांकन और प्रैक्टिस की वर्तमान स्थिति की पुष्टि करे. BCI ने मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री का कोर्ट में वकीलों के आधिकारिक परिधान में दिखना बार काउंसिल के नियमों और प्रोफेशनल आचरण के लिए तय मानकों के तहत जांच का विषय है.

ध्यान रहे कि BCI के नियमों के मुताबिक अगर कोई वकील किसी संवैधानिक पद या लाभ के पद पर बैठता है, तो उसे अपनी प्रैक्टिस निलंबित करनी पड़ती है. पद को छोड़ने के बाद वकालत दोबारा शुरू करने के लिए उसे राज्य बार काउंसिल को आवेदन देना होता है और प्रैक्टिस की अनुमति हासिल करनी होती है. पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के जवाब से तय होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री का कोर्ट में वकील के रूप में पेश होना नियमों के मुताबिक था या नहीं.

BCI ने इन सवालों का जवाब मांगा है :-

1. ममता बनर्जी का एनरोलमेंट नंबर और उसकी तारीख क्या है?
2. क्या उनका नाम अभी वकीलों के रजिस्टर में दर्ज है?
3. मुख्यमंत्री के तौर पर उनके 2011 से 2026 तक के कार्यकाल के दौरान क्या उन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्वेच्छा से निलंबित की थी?
4. क्या उन्होंने प्रैक्टिस दोबारा शुरू करने के लिए कोई आवेदन दिया है?
5. क्या उनका 'सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस' (COP) वर्तमान में वैध और सक्रिय है?

यह भी पढ़ें:- 'आस्था साबित करने के लिए मंदिर जाना जरूरी नहीं', सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई में हिंदुत्व पर SC की अहम टिप्पणी

BCI ने राज्य बार काउंसिल को 16 मई तक जवाब देने को कहा है. पत्र में इस बात की सख्त चेतावनी दी गई है कि राज्य बार काउंसिल अपने रिकॉर्ड में कोई छेड़छाड़ न करे. मामले के सभी मूल रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाए. जांच लंबित रहने तक दस्तावेजों में किसी भी तरह का सुधार, ओवरराइटिंग या बदलाव न किया जाए.

यह भी पढ़ें:- 'मासिक धर्म को कलंक की तरह समझा जाता है...', सबरीमाला मंदिर मामले में तीखी बहस, SC बोला- ये भक्त के नजरिए पर...

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 14 May 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
TMC Mamata Banerjee BJP Legal News CJI Surya Kant
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