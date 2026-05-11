पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में कोलकाता पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया निवासी ठाकुर राज सिंह को अयोध्या से गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि राज सिंह इस हत्याकांड में शामिल शूटर है. गिरफ्तारी उस समय हुई जब वह लखनऊ में एक हाईप्रोफाइल शादी समारोह में शामिल होकर अपनी मां के साथ बलिया लौट रहा था.

अयोध्या से हुई गिरफ्तारी

अयोध्या जोन के एडीजी प्रवीण कुमार के मुताबिक, रविवार देर रात पश्चिम बंगाल पुलिस ने अयोध्या पुलिस की मदद से राज सिंह को हिरासत में लिया. बताया जा रहा है कि बिहार के बक्सर में गिरफ्तार दो युवकों से पूछताछ के बाद राज सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

मां ने गिरफ्तारी का किया विरोध

गिरफ्तारी के दौरान राज सिंह की मां ने विरोध भी किया. उन्होंने दावा किया कि उनका बेटा कभी कोलकाता गया ही नहीं और न ही वहां कोई रिश्तेदारी है. बलिया में मीडिया से बातचीत में मां ने कहा कि हत्या वाले दिन राज सिंह घर पर ही था और घर में लगे CCTV कैमरों की जांच की जा सकती है. उन्होंने कहा, 'हम लोग अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे थे, तभी कोलकाता पुलिस ने मेरे बेटे को पकड़ लिया. हमारा मोबाइल और घर का CCTV सब चेक कर लिया जाए.'

पहले भी हत्या के मामले में आ चुका है नाम

राज सिंह बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र के बुढ़ऊ कुरेजी गांव का रहने वाला है. शहर के आनंद नगर मोहल्ले में उसका मकान भी है. उसका नाम 13 अक्टूबर 2020 को दिव्यांग अंडा दुकानदार की हत्या के मामले में भी सामने आया था. उस केस में वह आरोपी बताया गया था. राज सिंह के पिता का निधन हो चुका है, जबकि उसकी मां डाकघर में नौकरी करती हैं.

राजनीति में भी सक्रिय था राज सिंह

राज सिंह के फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक, वह अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा उत्तर प्रदेश का महासचिव है. वह चिलकहर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए दावेदारी कर रहा था और सभासद चुनाव लड़ने की भी तैयारी में था.

हाईप्रोफाइल शादी में शामिल होने गया था

तीन दिन पहले राज सिंह लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के नाती और एमएलसी रविशंकर सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने गया था. जनेश्वर मिश्र पार्क में आयोजित इस शादी की कई तस्वीरें उसके फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद हैं. तस्वीरों में वह कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों के साथ दिखाई दे रहा है.