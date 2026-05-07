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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ की हत्या पर कपिल सिब्बल का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

Suvendu Adhikari PA: पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के PA चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी. इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने घटना की निंदा की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 07 May 2026 12:08 PM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता शुभेंदु अधिकारी के PA की बुधवार (6 मई 2026) की रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही घंटे के भीतर हुई इस घटना पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आईं हैं. इस पर कांग्रेस नेता और राज्य सभा सांसद कपिल सिब्बल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर लिखा कि चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इस तरह की हिंसा का राजनीति में कोई जगह नहीं है.

 शुभेंदु अधिकारी के सहायक चंद्रनाथ रथ पर उत्तरी 24 परगना जिले में मध्यमग्राम क्षेत्र के दोहरिया में हमला हुआ था. जहां पर बाइक पर सवार लोगों ने उन्हें करीब से गोली मार दी. हमला करने के तुरंत बाद हमलावर फरार हो गए. रथ ड्राइवर के बगल में आगे की सीट पर बैठे थे. रथ के ड्राइवर को भी गोली लगी और उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

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अस्पताल के डॉक्टर ने क्या कहा?
अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया, ‘‘पीड़ित को मृत अवस्था में लाया गया था. छाती पर कई गोलियां लगी थीं, एक गोली उनके पेट में भी लगी थी.’’ पार्टी सूत्रों के अनुसार, रथ ने भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी के चुनाव प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां भाजपा नेता ने तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी को हराया. एक स्थानीय समाचार चैनल से बातचीत में, भाजपा नेता और नवनिर्वाचित विधायक कौस्तव बागची ने कहा, 'यह एक सुनियोजित हमला था. हमलावरों ने रथ की कार का काफी देर तक पीछा किया और फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी. यह ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की साजिश है. जब तक अपराधियों की पहचान नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे.

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Published at : 07 May 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
Shubhendu Adhikari Breaking News Abp News WEST BENGAL Kapil SIbal Chandranath Rath
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