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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET मामले में CBI की जांच तेज, आरोपियों से जुड़े बैंक लॉकरों की पड़ताल में जुटी सेंट्रल एजेंसी

NEET मामले में CBI की जांच तेज, आरोपियों से जुड़े बैंक लॉकरों की पड़ताल में जुटी सेंट्रल एजेंसी

CBI पता लगाने में जुटी है कि लॉकरों में नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या अन्य महत्वपूर्ण कागजात मौजूद हैं या नहीं. NEET पेपर लीक जांच किस दिशा में बढ़ रही?

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 May 2026 04:14 PM (IST)
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NEET Paper Leak: देशभर में चर्चित नीट पेपर लीक मामले की जांच अब आर्थिक लेन-देन और मनी ट्रेल की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है. CBI ने मामले में गिरफ्तार आरोपी शिवराज मोटेगांवकर और उसके परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सूत्रों के अनुसार, सीबीआई अधिकारियों ने हाल ही में लातूर शहर के गांजगोलाई और बार्शी रोड इलाके में स्थित एक निजी बैंक में पूछताछ और जांच की. इस कार्रवाई के बाद यह अटकलें तेज हो गई हैं कि जांच एजेंसी लॉकरों में छिपाए गए संभावित सबूतों की तलाश कर रही है.

बताया जा रहा है कि सीबीआई यह पता लगाने में जुटी है कि लॉकरों में नकदी, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, डिजिटल सबूत, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड या अन्य महत्वपूर्ण कागजात मौजूद हैं या नहीं, जो कथित पेपर लीक रैकेट के आर्थिक नेटवर्क को उजागर कर सकते हैं.

किस पहलू पर की जा रही जांच ? 

जांच एजेंसी इस पहलू की भी पड़ताल कर रही है कि अवैध तरीके से कमाई गई रकम को अलग-अलग खातों के जरिए घुमाया गया था या फिर उसे अन्य माध्यमों से छिपाकर रखा गया था ताकि जांच एजेंसियों की नजर से बचा जा सके.

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नीट पेपर लीक मामले में अब तक दलालों, बिचौलियों और परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े कुछ लोगों के संगठित नेटवर्क का खुलासा हो चुका है. ताजा घटनाक्रम से संकेत मिल रहे हैं कि जांच अब केवल पेपर लीक तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसके पीछे मौजूद कथित आर्थिक तंत्र को भी खंगाला जा रहा है.

लगातार गहराती जा रही जांच 

हालांकि, सीबीआई ने अभी तक बैंक लॉकरों की जांच को लेकर आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन एजेंसी की यह कार्रवाई इस बात का संकेत मानी जा रही है कि जांच लगातार गहराती जा रही है और आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे हो सकते हैं. फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 May 2026 04:14 PM (IST)
Tags :
CBI NEET CRIME NEWS
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