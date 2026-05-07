तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बुधवार रात कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में अज्ञात लोगों द्वारा भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की और घटना की अदालत की निगरानी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की.टीएमसी ने एक बयान में कहा, ‘‘हम मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही पिछले तीन दिन में भाजपा समर्थित उपद्रवियों द्वारा चुनाव बाद की हिंसा की कथित घटनाओं में तीन टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं. ये घटनाएं ऐसे समय हुई हैं जब राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हैं.’’

पार्टी ने कहा, ‘‘हम इस मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच सहित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके.’’ टीएमसी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए.

स्वपन दासगुप्ता ने रथ की हत्या को 'पूर्व नियोजित राजनीतिक हत्या' बताया

भाजपा नेता स्वपन दासगुप्ता ने चंद्रनाथ रथ की हत्या को “पूर्व नियोजित राजनीतिक हत्या” करार दिया और इस घटना में “टीएमसी के हत्यारों” की संलिप्तता का आरोप लगाया. दासगुप्ता ने हत्या पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैंने उनके साथ बहुत करीब से काम किया है. यह जानकर मेरा दिल टूट गया है क्योंकि मैं उनसे दो दिन पहले ही मिला था.” उन्होंने आगे दावा किया कि “फिंगरप्रिंट एक राजनीतिक दल की ओर इशारा करते हैं” और आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोग इस हत्या के पीछे हैं. दासगुप्ता ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता इस घटना से नाराज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद इस मामले को “प्रशासनिक रूप से निपटाया जाएगा.”

TVK नेता विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की, तमिलनाडु में सरकार बनाने का दावा पेश किया

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सी जोसेफ विजय ने आज गुरुवार को औपचारिक रूप से राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया. उनकी तमिलगा वेत्री कझगम (Tamilaga Vettri Kazhagam, TVK) 234 सदस्यों वाली विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. विजय अभूतपूर्व राजनीतिक उत्साह और अगली सरकार के गठन को लेकर गहन अटकलों के बीच राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलने के लिए लोक भवन पहुंचे. इस दौरान विजय के साथ टीवीके के सीनियर नेता भी मौजूद रहे, जिनमें ‘बुस्सी’ आनंद, केए सेंगोट्टैयन, आधव अर्जुन और अरुण राज शामिल थे.

सूत्रों के मुताबिक, विजय ने राज्यपाल आर्लेकर को एक फॉर्मल लेटर देकर सरकार बनाने का न्योता मांगा और उन्हें भरोसा दिलाया कि पार्टी तय समय में असेंबली में अपनी मेजॉरिटी देगी. इस मीटिंग को विजय की लीडरशिप में तमिलनाडु में नई सरकार बनाने की दिशा में पहला बड़ा संवैधानिक कदम माना जा रहा है.

आपको बता दें कि टीवीके ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर शानदार इलेक्शन डेब्यू किया और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बन गई. हालांकि, पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के आधे से भी कम रह गई. चुनाव परिणाम के बाद, विजय ने नए चुने गए विधायक और पार्टी के सीनियर नेताओं से बातचीत की. इसके बाद, टीवीके के विधायकों ने मंगलवार को एकमत से उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिससे उनके लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करने का रास्ता साफ़ हो गया.

इस बीच, चेन्नई में जबरदस्त पॉलिटिकल हलचल जारी है, जिसमें कई पार्टियां इलेक्शन के बाद के हालात में अपने ऑप्शन देख रही हैं. कांग्रेस ने पहले ही टीवीके को कंडीशनल सपोर्ट दे दिया है, जबकि लेफ्ट पार्टियों और छोटे रीजनल ऑर्गनाइजेशन के विजय की लीडरशिप वाली सरकार को सपोर्ट करने पर आखिरी फैसला लेने से पहले अंदर बातचीत करने की उम्मीद है.

रूलिंग डीएमके, जिसे इलेक्शन में बड़ा झटका लगा था, ने भी एक टर्म के बाद सत्ता खोने के बाद अंदर बातचीत शुरू कर दी है. पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि आने वाले दिन तमिलनाडु में अगली सरकार का शेप और स्टेबिलिटी तय करने में अहम होंगे.