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कांग्रेस में होगा TMC का विलय? अटकलों के बीच राहुल गांधी से मिले अभिषेक बनर्जी
कांग्रेस में टीएमसी के विलय की अटकलों के बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे हैं. बनर्जी के साथ डेरेक ओ ब्रायन भी मौजूद हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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