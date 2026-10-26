चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर ने की गलती? सुप्रिया श्रीनेत बोलीं- '...निपटाए दे रहा'

उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के सॉफ्टवेयर की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है. लोगों के नाम और पिता के नाम में गड़बड़ हुई है जिसके बाद उनका मतलब कुछ और ही हो गया है. राम ने शर्मा को मारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इन गड़बड़ियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है. इन गड़बड़ियों को देखते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने निशाना साधा है.

यूपी में हाल ही में 11 एमएलसी सीटों पर वोटिंग होने से पहले लिस्ट में ये गड़बड़ियां सामने आई हैं. सोशल मीडिया पर इन गलतियों की लिस्ट वायरल हो रही है.

सु्प्रिया श्रीनेत ने साधा निशाना

चुनाव आयोग की सफाई शेयर करते हुए सु्प्रिया ने लिखा, इस हैंडल को कौन चला रहा है उत्तर प्रदेश सीईओ. वैसे भी कोई खास विश्वसनीयता आप लोगों की बच नहीं है. जो थोड़ा बहुत भ्रम है वो यह हैंडल अकेले निपटाए दे रहा है!

प्रत्येक मामले में संयत भाषा का प्रयोग करते हुए बिना अनावश्यक टिप्पणी के केवल तथ्यों तक ही अपनी बात सीमित रखने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दे दिए गए हैं । — CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 26, 2026

सुप्रिया को उत्तर प्रदेश के सीईओ ने जवाब दिया है. उन्होंने लिखा, प्रत्येक मामले में संयत भाषा का प्रयोग करते हुए बिना अनावश्यक टिप्पणी के केवल तथ्यों तक ही अपनी बात सीमित रखने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दे दिए गए हैं.

संजय सिंह ने भी शेयर किया पोस्ट

आप नेता संजय सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ज्ञानेश कुमार जी आखिर राम ने “यादव” को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह,पाठक,अस्थाना,शर्मा,राय,बिष्ट को क्यों नही मारा? आपका कंप्यूटर घोर जातिवादी है क्या?

क्या आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं?

ज्ञानेश कुमार जी आख़िर राम ने “यादव” को ही क्यों मारा? राम ने किसी सिंह,पाठक,अस्थाना,शर्मा,राय,बिष्ट को क्यों नही मारा? आपका कंप्यूटर घोर जातिवादी है क्या? क्या आप किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे हैं? @rajeshyadavaap का जायज़ सवाल। https://t.co/XzaYVoMCEe — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) October 25, 2026

चुनाव आयोग ने दी सफाई

चुनाव आयोग ने लिखा, हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है. कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है. हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है. भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है. नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता.

हालिया विधान परिषद के चुनाव की मतदाता सूची में एक अजीबोगरीब नाम “राम ने शर्मा को मारा” भी है। कंप्यूटर/सॉफ्टवेयर जातिवादी नहीं है। हमारे द्वारा गलती किया जाना स्वीकार है लेकिन हमारे सौभाग्य से गलती होते समय भी जाति का भेदभाव नहीं हुआ है। भगवान का यह भी शुक्र है की राम ने किसी अल्पसंख्यक को नहीं मारा है। नहीं तो जातिवादी होने के साथ-साथ सांप्रदायिक होने का इल्ज़ाम भी लगता। — CEO Uttar Pradesh (@ceoup) October 25, 2026

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