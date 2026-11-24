बीजेपी ने मदुरै के तिरुप्परनकुंद्रम में ‘कार्तिगई दीपम’ विवाद को लेकर मंगलवार को तमिलनाडु सरकार की आलोचना की. पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सनातन धर्म की परंपराओं और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी कर वोट-बैंक की राजनीति कर रही है. बीजेपी ने आरोप लगाया कि मंगलवार को राज्य की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की.

पार्टी ने कहा कि वार्षिक ‘कार्तिगई दीपम’ का आयोजन तिरुप्परनकुंद्रम में केवल पारंपरिक ‘उचि पिल्लयार मंडपम’ में किया गया, जबकि न्यायालय ने इसे पहाड़ी पर स्थित पाषाण स्तंभ पर करने का निर्देश दिया था. बीजेपी ने कहा कि जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है, तो माहौल तनावपूर्ण हो गया.

दीपम विवाद पर भड़की बीजेपी

बीजेपी और हिंदू समूहों के सदस्य तिरुप्परनकुंद्रम में एकत्र हुए और अदालत द्वारा तय की गई जगह पर दीपक न जलाने के फैसले का विरोध किया. बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक आशीष उषा अग्रवाल ने कार्तिगई दीपम विवाद को लेकर टीवीके सरकार पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा, ‘‘सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली टीवीके सरकार, राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस) के साथ राजनीतिक साझेदारी में, सनातन धर्म को लेकर अपने रुख पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है. तिरुप्परनकुंद्रम में पवित्र ‘कार्तिगई दीपम’ जलाने का विरोध करने से लेकर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी करने तक, उनके ये कदम धार्मिक तुष्टीकरण की स्पष्ट राजनीति को उजागर करते हैं.’’

सनातन धर्म को लेकर रुख पर सवाल

अग्रवाल ने कहा, ‘‘जो लोग सनातन परंपराओं और संवैधानिक दायित्वों के बजाय वोट-बैंक की राजनीति को चुनते हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि वे ऐसी सभ्यतागत और कानूनी चुनौतियों को मोल ले रहे हैं, जिनका वे अंदाजा भी नहीं लगा सकते.’’

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी तमिलनाडु सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसने अपने वोट-बैंक को खुश करने के लिए न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है.

उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘जो कोई भी राहुल गांधी के संपर्क में आता है, वह वोट-बैंक की राजनीति करने वाला बन जाता है. तमिलनाडु सरकार ने वोट-बैंक को खुश करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवहेलना की है! ‘चुनावी हिंदू’ राहुल और ‘छद्म धर्मनिरपेक्ष’ विजय को कानूनी और सभ्यतागत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा!’’

भंडारी ने कहा, ‘‘जिन्होंने सनातन के बजाय वोट-बैंक को चुना, वे राजनीतिक इतिहास बन चुके हैं. तमिलनाडु सरकार का भी यही हश्र होगा.’’ कांग्रेस तमिलनाडु में टीवीके के नेतृत्व वाली सरकार में साझेदार है.