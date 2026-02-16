हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा

शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा

शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को सुनवाई की. कोर्ट ने शादी से पहले संबंध बनाने पर कड़ी टिप्पणी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 16 Feb 2026 06:14 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (16 फरवरी) को शारीरिक संबंधों से जुड़े एक मामले पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शादी से पहले लड़का और लड़की को शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के लिए अजनबी होते हैं. बलात्कार और शादी का वादा करने के आरोपों से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह टिप्पणी की है.

युवक ने सर्वोच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर शादीशुदा होने के बावजूद एक महिला के साथ विवाह का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने और फिर दूसरी महिला से शादी करने का आरोप है. जस्टिस बी.वी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुयान की बेंच ने मामले पर सुनवाई की.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस नागरत्ना ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए. उन्होंने कहा, "हो सकता है हम पुराने ख्यालों के हों, लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की अजनबी होते हैं. उनके रिश्ते में चाहे जो भी उतार-चढ़ाव हों, हम यह समझने में असमर्थ हैं कि वे शादी से पहले शारीरिक संबंध कैसे बना सकते हैं."

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी से शिकायतकर्ता की मुलाकात साल 2022 में एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी. आरोप है कि आरोपी ने महिला से शादी का झूठा वादा किया और झांसे में लेकर कई बार शारीरिक संबंध बनाए. शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी के कहने पर वह दुबई भी गई, जहां उसके साथ शादी का सपना दिखाकर संबंध बनाए गए और बिना इजाजत के प्राइवेट वीडियो भी बनाए और विरोध करने पर वायरल करने की धमकी दी गई.

शिकायतकर्ता के मुताबिक, बाद में उसे यह भी पता चला कि आरोपी पहले से शादीशुदा है. मामले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायतकर्ता से शादी से पहले दुबई जाने को लेकर भी सवाल किया. जिस पर कहा गया कि दोनों शादी की प्लानिंग कर रहे थे. इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि यदि महिला विवाह को लेकर गंभीर थी तो उसे शादी से पहले आरोपी के साथ नहीं जाना चाहिए था.

बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर चुके हैं. इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है.

Published at : 16 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Supreme Court News SUPREME COURT India Legal News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
शादी से पहले फिजिकल रिलेशन सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर की टिप्पणी, जानें क्या कहा
इंडिया
PM मोदी और ओम बिरला के AI वीडियो पर मचा बवाल, जयराम रमेश समेत कांग्रेस के संचार विभाग से जुडे़ 9 नेताओं को नोटिस
PM मोदी और ओम बिरला के AI वीडियो पर मचा बवाल, जयराम रमेश समेत 9 नेताओं को नोटिस
इंडिया
हिमंत बिस्व सरमा की स्पीच और पोस्ट को लेकर याचिका दाखिल करने वालों से बोले CJI- आप HC क्यों नहीं जाते?
हिमंत बिस्व सरमा की स्पीच और पोस्ट को लेकर याचिका दाखिल करने वालों से बोले CJI- आप HC क्यों नहीं जाते?
इंडिया
'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर?' US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने कसा तंज, केंद्र सरकार से पूछा सवाल
'आत्मनिर्भर भारत या अमेरिका निर्भर?' US ट्रेड डील पर कांग्रेस ने कसा तंज, केंद्र से पूछा सवाल
Advertisement

वीडियोज

Copper Boom: Gravita India की Mega Entry से Recycling Sector में बड़ा Gamechanger | Paisa Live
Supreme Court का सख्त संदेश: RERA खत्म होगा, या बनेगा और ज्यादा मजबूत? | Paisa Live
Vasudha: 😮Chandrika Devi के सामने फूटा सच, Vasudha ने Divorce papers पर किए साइन #sbs (16.02.2026)
Bollywood News: एकता कपूर–इम्तियाज़ अली साथ ला रहे हैं ‘हीर रांझा’
CM Yogi का SP पर बड़ा बयान- 'UP में अराजकता से अब कानून का राज' | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
तारिक रहमान की प्रचंड जीत के बाद भी बना ये शर्मनाक रिकॉर्ड, दो दशक में कभी नहीं हुआ ऐसा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?
यूपी में फॉर्म 7 पर मची सियासी रार के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार, पूछा- इस पर चिल्लाहट क्यों?
साउथ सिनेमा
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा इस दिन रचाएंगे शादी, वायरल हुआ शादी का कार्ड
क्रिकेट
AFG vs UAE: यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
यूएई से जीत के बाद भी अफगानिस्तान का सुपर-8 में पहुंचना मुश्किल, इस बड़े उलटफेर पर टिकी उम्मीद
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
विश्व
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
'अगर अमेरिका ने हमला किया तो...' ईरान के सपोर्ट में आया तालिबान, ट्रंप की दे दी बड़ी चेतावनी
ट्रेंडिंग
India vs pakistan: पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
पाकिस्तानियों ने गाया भारत का राष्ट्रगान, खड़े होकर दी सलामी, वीडियो देख चौड़ा हो जाएगा सीना
हेल्थ
Poor Posture In Children: छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा 'बुढ़ापे वाला दर्द', डॉक्टर ने बताई झुकी कमर और गर्दन दर्द की वजह
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget