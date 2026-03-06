हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हैदराबाद में हिट-एंड-रन का दर्दनाक मामला, स्कूटी सवार को टक्कर मारकर महिला डॉक्टर हुई फरार

हैदराबाद में हिट-एंड-रन का दर्दनाक मामला सामने आया है. महिला डॉक्टर कार से स्कूटी सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो गई. हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया.

By : मोहसिन अली | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 06 Mar 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद शहर में एक बेहद दर्दनाक हिट-एंड-रन का मामला सामने आया है, जिसने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि निलोफर अस्पताल की एक महिला डॉक्टर ने अपनी कार से स्कूटी सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गई. इस हादसे में व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहा है.

गंभीर रूप से घायल हुआ स्कूटी सवार

मिली जानकारी के अनुसार यह घटना पिछले महीने की 2 तारीख को गांधी नगर इलाके में स्थित भारत पेट्रोल बंक के पास हुई. बताया जा रहा है कि निलोफर अस्पताल की महिला डॉक्टर बेक्कम विजया निर्मला अपनी कार (TS08HL4682) से तेज रफ्तार में जा रही थीं. इसी दौरान उन्होंने स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति बीराम कृष्णा को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया.

प्रत्याक्षदर्शियों का क्या कहना?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल व्यक्ति को संभालने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि कार चला रही महिला डॉक्टर बिना रुके मौके से फरार हो गईं. इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कार की टक्कर के बाद घायल व्यक्ति को सड़क पर गिरते हुए देखा जा सकता है.

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है. परिवार के लोगों का कहना है कि हादसे के बाद से उनका परिजन लगातार दर्द और तकलीफ झेल रहा है.

घायल व्यक्ति के परिवार ने इस मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है. परिवार का कहना है कि आरोपी महिला डॉक्टर की कार को तुरंत जब्त किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके. उनका आरोप है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी अब तक सख्त कार्रवाई नहीं हुई है.

परिवार के सदस्यों का कहना है कि यह केवल एक सड़क हादसा नहीं बल्कि एक बेहद लापरवाही भरा अपराध है. उन्होंने कहा कि अगर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे न्याय के लिए बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

फिलहाल पुलिस इस मामले में सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Published at : 06 Mar 2026 11:07 PM (IST)
