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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें गाड़ियों को लेकर क्या कहा?

फुटपाथ पर चलना मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जानें गाड़ियों को लेकर क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फुटपाथ पर चलना संविधान के तहत एक सुरक्षित मौलिक अधिकार है. मोटर गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा अहमियत इस अधिकार को दी जानी चाहिए. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 19 Jun 2026 05:33 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया. इसमें माननीय अदालत ने कहा है कि फुटपाथ पर चलना संविधान के तहत एक सुरक्षित मौलिक अधिकार है. कोर्ट ने कहा है कि सड़कों पर मोटर गाड़ियों की आवाजाही से ज्यादा अहमियत इस अधिकार को दी जानी चाहिए.

कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस एएस चंदुरकर की बेंच ने कहा है कि पैदल चलने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(D) के तहत मिली आजादी का हिस्सा है. यह भारत में पूरे इलाके में कहीं न कहीं आजादी से घूमने फिरने के अधिकार की सुरक्षा करता है. 

कानूनी तौर पर इस अनुच्छेद को  19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) और अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है. यह जीवन की व्यक्तिगत आजादी के अधिकार को सुरक्षित करते हैं. 

अपडेट जारी है...

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 19 Jun 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Fundamental Right SUPREME COURT Right To Walk
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