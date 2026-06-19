Jio IPO: रिलायंस जियो के IPO को लेकर बड़ी खुशखबरी आई है.जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड ने जियो के ड्राफ्ट को पास कर दिया है और अब सेबी के पास DRHP आज दाखिल होगा. बता दें इस आईपीओ में 27 करोड़ नए शेयर जारी होंगे लेकिन इन्वेस्टर्स को अभी तारीख और प्राइस बैंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा.



IPO की डेट क्या है?

जियो की आईपीओ को लेकर निवेशक काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं लेकिन अभी IPO की ऑफिशियल डेट रिलीज नहीं की गई है. अभी तो प्रोसेस शुरू ही हुआ है और अभी कई तरह की जरूरी मंजूरियां मिलना बाकी हैं. इसलिए अभी आपको अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा. फिलहाल तो DRHP आज दाखिल हो रहा है.

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क्या अटका है प्रोसेस?

बता दें कि DRHP दाखिल होने के बाद सबसे पहले सेबी की मंजूरी मिलती है और इसके बाद बाकी के प्रोसेस लगाए जाते हैं. आमतौर पर बड़े IPO में इस पूरा प्रोसेस होने में 2 से 3 महीने का समय तो लग ही जाता है. इसके बाद ही ये पता चल पाता है IPO कब खुलेगा.

प्राइस बैंड का इंतजार

अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि एक शेयर की कीमत कितनी होगी या प्राइस बैंड क्या रहेगा. इतना ही नहीं, निवेशकों को कितने शेयर मिलेंगे, इसकी जानकारी भी नहीं मिली है, यानी फिलहाल निवेश से जुड़े सभी खास डिटेल्स का इंतजार है.

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शेयरहोल्डर्स के लिए क्या है खास?

बता दें कि अगर किसी के पास पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, तो उन्हें IPO में फायदा मिलने वाला है. पुराने निवेशकों को शेयरहोल्डर कैटेगरी में अलग से कोटा मिल सकता है.

कुल मिलाकर, जियो का IPO भारतीय शेयर बाजार के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक माना जा रहा है. लेकिन फिलहाल तो हालात ये हैं कि न तारीख पता है और ना ही कीमत और शर्त भी साफ नहीं हैं. सब कुछ सेबी की मंजूरी और आगे के प्रोसेस पर निर्भर करता है.