हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाफरार जोड़ा सुरक्षा के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- आप ये क्यों भूल जाते हैं कि...

फरार जोड़ा सुरक्षा के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- आप ये क्यों भूल जाते हैं कि...

वकील ने कहा कि वह जोड़े को पुलिस से सहायता दिलाने के लिए तिलक मार्ग पुलिस थाने ले गई थीं लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने के बजाय उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 20 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Preferred Sources

एक फरार जोड़े ने सुरक्षा देने का अनुरोध करते हुए शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि इस राहत के लिए वे दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करें.

दिलचस्प बात यह है कि जिस वकील ने फरार जोड़े की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की थी उनसे वह सुप्रीम कोर्ट के पार्किंग क्षेत्र में ही मिली थीं. वकील ने कहा कि जोड़ा सोशल मीडिया रील्स से प्रभावित होकर और इस गलत धारणा के साथ सुप्रीम कोर्ट आया था कि वह न्यायालय परिसर में ही शादी कर सकता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश उसे तुरंत सुरक्षा प्रदान कर देंगे.

वकील के अनुसार, जोड़े को डर है कि उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है और उनके माता-पिता उन्हें कठोर सजा दे सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने वकील से कहा कि वह इसके लिए हाईकोर्ट का रुख करें.

वकील ने कहा कि वह जोड़े को पुलिस से सहायता दिलाने के लिए तिलक मार्ग पुलिस थाने ले गई थीं लेकिन पुलिस ने सुरक्षा देने के बजाय उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की. याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने पूछा कि इस तरह के मामलों में पक्षकार हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को क्यों दरकिनार कर देते हैं.

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, 'अनुच्छेद 226 के क्षेत्राधिकार के साथ यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों?' साथ ही उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट्स को इस तरह की याचिकाओं के निपटारे का अधिकार है. मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई ऐसे मामले देखे हैं. उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट राहत देने में असफल रहता है, तो पक्षकार सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए स्वतंत्र हैं.

 

यह भी पढ़ें:-
India Rare Earth Magnets: भारत बनाएगा सबसे ताकतवर मैग्नेट, फाइटर जेट में होता है इस्तेमाल, हजारों करोड़ का मोदी सरकार का प्लान

Published at : 20 Mar 2026 01:46 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
फरार जोड़ा सुरक्षा के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- आप ये क्यों भूल जाते हैं कि...
फरार जोड़ा सुरक्षा के लिए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CJI बोले- आप ये क्यों भूल जाते हैं कि...
इंडिया
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
इंडिया
Tamil Nadu Assembly Polls: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चल रहा तगड़ा खेल, कौन जा रहा किस तरफ, जानें पूरा सियासी गणित
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में चल रहा तगड़ा खेल, कौन जा रहा किस तरफ, जानें पूरा सियासी गणित
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध के 20 दिन...20 महा-सनसनी
दुनिया में आने वाला तेल संकट..कैसे निपटेगा भारत?
युद्ध के चलते शेयर बाजार में भारी गिरावट
Iran Israel War: ईरान ने किया तेल-गैस पर हमला, दुनिया में हाहाकार | World War3 | Trump | PM Modi
Iran Israel War: तेल की आग में जला मिडिल ईस्ट! | Donald Trump | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
फिल्म 'कहानी 2' के निर्देशक को राहत, स्क्रिप्ट चोरी के आरोप में दर्ज केस सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया
राजस्थान
Tonk News: मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
टोंक की मस्जिद में हैवानियत की हद पार! इमाम ने बाथरूम बंद कर कर्मचारी को जिंदा जलाया, आरोपी फरार
इंडिया
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
इंसानियत शर्मसार: दोनों किडनियां हुईं खराब तो श्मशान में छोड़ गई पत्नी, आंखें नम करने वाला केस
स्पोर्ट्स
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ईरान में 19 साल के रेसलर की फांसी से दहशत, जेल में बंद खिलाड़ियों पर भी मंडरा रहा मौत का साया
ओटीटी
Friday OTT Release: 'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़, वीकेंड को बना देंगी धमाकेदार
'बॉर्डर 2' से 'चिरैया' तक, शुक्रवार को ओटीटी पर आ गई नई फिल्मों-सीरीज की बाढ़
विश्व
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
'ईरान में जंग लोगों की सोच से पहले ही....', होर्मुज पर संकट के बीच नेतन्याहू ने दी खुशी की खबर, दुनिया को मिलेगी राहत
ट्रेंडिंग
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
डेंटिस्ट समाज में डर का माहौल है... बिना एनेस्थीसिया दिए प्लास ने निकाल दिया दांत, वीडियो देख छूट जाएंगी कंपकंपी
लाइफस्टाइल
Kalonji Oil Benefits For Hair: क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
क्या सच में कलौंजी के तेल से रुक सकता है हेयर फॉल? जानें इस्तेमाल का सही तरीका
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
धुरंधर: द रिवेंज पब्लिक रिव्यू | रणवीर सिंह से लेकर आदित्य धर तक, दर्शकों ने क्या कहा?
Embed widget