MP के कांग्रेस विधायक को SC से राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, फिलहाल बने रहेंगे MLA

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMP के कांग्रेस MLA को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, फिलहाल बने रहेंगे विधायक

MP के कांग्रेस MLA को सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक, फिलहाल बने रहेंगे विधायक

HC की ग्वालियर बेंच ने 9 मार्च को मल्होत्रा को अपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाने का दोषी माना था. HC ने उनका निर्वाचन रद्द कर दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को MLA घोषित किया था.

By : निपुण सहगल | Updated at : 19 Mar 2026 06:28 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के विजयपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उनके निर्वाचन को रद्द किया गया था. हालांकि, यह रोक अंतरिम है और कोर्ट ने इस राहत के साथ कुछ कड़ी शर्तें भी लगाई हैं.

9 मार्च को हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मल्होत्रा को चुनाव नामांकन पत्र में अपराधिक मुकदमों की जानकारी छिपाने का दोषी माना था. हाई कोर्ट ने उनका निर्वाचन रद्द करते हुए दूसरे नंबर पर रहे रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. हालांकि, हाई कोर्ट ने मल्होत्रा को अपील के लिए 15 दिन का समय देते हुए अपने आदेश के अमल को स्थगित रखा था. इस समय सीमा के अंदर मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी.

सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस जे बी पारडीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच ने की. मल्होत्रा की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने दावा किया कि रावत ने हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में गलत जानकारी दी थी. जजों ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए नोटिस जारी कर दिया. इस आदेश के बाद फिलहाल मल्होत्रा की विधायकी बनी रहेगी. 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट मामले में आगे सुनवाई करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि यह एक अंतरिम राहत है और इसके साथ कुछ पाबंदियां लागू होंगी. कोर्ट की तरफ से लगाई गई शर्तों के मुताबिक:-

* मुकेश मल्होत्रा विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे, लेकिन किसी वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे
* वह विधायक निधि का उपयोग नहीं कर पाएंगे
* उन्हें विधायकों को मिलने वाला कोई भी भत्ता या आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा

इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मल्होत्रा मामले के साक्ष्यों या दस्तावेजों को प्रभावित करने की कोशिश न करें. साथ ही, सार्वजनिक मंचों से मामले को प्रभावित करने वाली बयानबाजी से बचें.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 19 Mar 2026 06:28 PM (IST)
Tags :
MP News SUPREME COURT CONGRESS
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