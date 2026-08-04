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उदयनिधि स्टालिन के अरेस्ट पर भारी ड्रामा, पुलिस ने बदली पूछताछ की जगह, 5 बड़ी बातें
Udhayanidhi Stalin Arrest: उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए तंजावुर दक्षिण पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, लेकिन थाने के बाहर DMK समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.
तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष और DMK विधायक उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य में भारी ड्रामा देखने को मिला है. दरअसल, उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कोर्ट के आदेश से उन्हें पूछताछ के लिए तंजावुर दक्षिण पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, लेकिन थाने के बाहर डीएमके और उदयनिधि के समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. ऐसे में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ करने वाली जगह को तंजावुर साउथ पुलिस स्टेशन से बदलकर करीब 21 किलोमीटर दूर सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन ले गई.
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