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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउदयनिधि स्टालिन के अरेस्ट पर भारी ड्रामा, पुलिस ने बदली पूछताछ की जगह, 5 बड़ी बातें

उदयनिधि स्टालिन के अरेस्ट पर भारी ड्रामा, पुलिस ने बदली पूछताछ की जगह, 5 बड़ी बातें

Udhayanidhi Stalin Arrest: उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए तंजावुर दक्षिण पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, लेकिन थाने के बाहर DMK समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Aug 2026 07:47 PM (IST)
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तमिलनाडु विधानसभा में नेता विपक्ष और DMK विधायक उदयनिधि स्टालिन की मंगलवार (4 अगस्त, 2026) को हुई गिरफ्तारी के बाद राज्य में भारी ड्रामा देखने को मिला है. दरअसल, उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी के बाद पुलिस कोर्ट के आदेश से उन्हें पूछताछ के लिए तंजावुर दक्षिण पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी, लेकिन थाने के बाहर डीएमके और उदयनिधि के समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया. ऐसे में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन से पूछताछ करने वाली जगह को तंजावुर साउथ पुलिस स्टेशन से बदलकर करीब 21 किलोमीटर दूर सेंगिपट्टी पुलिस स्टेशन ले गई.   

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Aug 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Trisha Krishnan Tamil Nadu Police Udhayanidhi Stalin
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