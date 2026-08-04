‘संसद में चर्चा की बजाय हंगामा कर रहा विपक्ष’, BJP सांसदों के गंभीर आरोप

दिल्ली में संसद की कार्यवाही को लेकर जारी विवाद के बीच भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय लगातार हंगामा कर रहा है और संसद की कार्यवाही को बाधित कर रहा है. पीपी चौधरी ने कहा कि विपक्ष चर्चा में भाग लेने के बजाय सदन नहीं चलने दे रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार और देश से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम बिना चर्चा के पूरे करने पड़ रहे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है.

पीपी चौधरी के अनुसार, संविधान के तहत विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वह संसद में आकर चर्चा करे, देश के मुद्दे उठाए और सरकार को जवाबदेह बनाए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सदन में बैठकर मुद्दों पर चर्चा करेंगे. चौधरी ने यह भी कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है.

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जगदम्बिका पाल ने विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया

भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने भी संसद में गतिरोध के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा कि वास्तव में संसद में कोई गतिरोध नहीं है, बल्कि विपक्ष जानबूझकर हंगामा कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल रोज सदन की कार्यवाही में शामिल होने के बजाय संसद शुरू होने से पहले बाहर प्रदर्शन करते हैं. उनके मुताबिक यह विपक्ष की सोची-समझी और सुनियोजित रणनीति है. जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस एजेंडा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष संसद का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक माहौल बनाने के मकसद से कर रहा है, लेकिन उनकी यह रणनीति सफल नहीं होगी.

विपक्ष चर्चा नहीं चाहता- जगदम्बिका पाल

जगदम्बिका पाल ने बताया कि एक दिन पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी. बैठक में लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने विपक्ष से कहा था कि वे जिस विषय पर चर्चा चाहते हैं, उसे स्पष्ट रूप से बताएं. हालांकि, विपक्ष की ओर से न तो कोई प्रस्ताव दिया गया और न ही किसी चर्चा की पहल की गई. पाल ने कहा कि इससे साफ है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता, बल्कि सदन की कार्यवाही को बाधित करना चाहता है. भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के लगातार विरोध और हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही प्रभावित हो रही है.

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