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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकक्षा 9 में तीन भाषाएं पढ़ाने की CBSE की नीति पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- विस्तृत सुनवाई के बाद ही दिया जा सकता है कोई आदेश

कक्षा 9 में तीन भाषाएं पढ़ाने की CBSE की नीति पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- विस्तृत सुनवाई के बाद ही दिया जा सकता है कोई आदेश

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले नए सत्र में इस नीति को लागू करने पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया था.

Reported By : निपुण सहगल |  Updated at : 18 Jun 2026 02:50 PM (IST)
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कक्षा 9 में दो भारतीय भाषाओं समेत कुल तीन भाषाएं पढ़ाने की सीबीएसई की नई नीति पर तत्काल रोक से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने नई याचिका पर तुरंत दखल देने से मना किया. बेंच ने कहा कि इसी मामले को लेकर दाखिल बाकी याचिकाओं को 14 जुलाई को सुनवाई के लिए लगाया गया है. कोई भी आदेश विस्तृत सुनवाई के बाद ही दिया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने 'फ्रेंड्स ऑफ पीपुल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी' नाम की संस्था की तरफ से दाखिल इस याचिका को भी बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया. इससे पहले, 27 मई को कोर्ट ने सीबीएसई और एनसीईआरटी से मामले पर विस्तृत जवाब मांगा था. कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से नई नीति को लागू करने की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा था.

पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने 1 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले नए सत्र में इस नीति को लागू करने पर अंतरिम रोक की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इससे मना कर दिया था. दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और चेन्नई के 19 अभिभावकों और शिक्षकों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि 9 अप्रैल को सीबीएसई ने कहा था कि यह नीति सत्र 2029-30 तक लागू नहीं होगी, लेकिन 15 मई को अचानक फैसला बदलते हुए नया आदेश जारी कर दिया गया.

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याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि सीबीएसई के इस कदम से छात्रों और अभिभावकों में भ्रम और चिंता है. पहले से जारी पढ़ाई के बीच एक नई भाषा को सीखना उनके लिए कठिन है. अभी तक कई स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. भाषा व्यक्तिगत पसंद का विषय है. इसे जबरन थोपना गलत है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 18 Jun 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
CBSE Legal News SUPREME COURT CJI Surya Kant
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